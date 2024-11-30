王勝偉留60人名單續戰更珍惜舞台　盼與悍將一起拚冠軍

▲王勝偉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台東報導

富邦悍將宣布非契約保留名單，王勝偉還留在60人名單內，領隊林華韋指出，「再給他最後一些機會。」王勝偉30日在關懷盃監場時受訪表示，「想把成績打出來，提供戰力給球隊。」他也提到，若教練團有所安排，也不排斥改變守備位置。

今年是王勝偉轉戰悍將第3個球季，在一軍出賽41場，打擊率.236；二軍則出賽24場，打擊率.348。悍將季中選秀選進張育成之後，再加上年輕內野手池恩齊、葉子霆竄起，也壓縮王勝偉出賽空間。

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「關懷盃結束後會大量投入訓練，」王勝偉表示，目前先做肌肉延展的恢復，接下來將著重體能訓練，「期待明天和育成、其他隊友拿下總冠軍。」

面對明年挑戰，「壓力當然比較大一點，但我還年輕，體態維持得很好，還是可以盜壘、打全壘打。」對於守備位置，他坦言「內野只要教練有規劃，都可以去嘗試。」

看著同梯球員陸續退休，王勝偉坦言「當然會有感觸，看到年輕人的竄起，會有些懷疑。」不過他提到看到學長們的引退儀式受到球迷喜愛，「就更想珍惜、享受這個舞台。」

「還沒有那麼輕易想放棄，」王勝偉感謝球團給予機會，「這個挑戰門檻非常高，挑戰的是位置、年齡、成績，但有信心可以戰勝自己。想趕快把狀態準備好，接受挑戰。」