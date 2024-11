金敏在一球定江山　拜仁歐冠1比0大巴黎豪奪「一球未失」7連勝　

▲金敏在。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐冠第五輪今(27日)迎來凌晨焦點戰,由德甲榜首拜仁慕尼黑主場交手法甲豪門巴黎聖日耳曼,拜仁靠著南韓球星金敏在在半場前踢進決定勝負的進球下,最終就以1比0戰勝大巴黎,除了成功拿下歐冠聯賽中三個關鍵積分外,也豪取近期一球未失的七連勝,在攻防兩端持續展現統治級表現。

上半場第38分鐘主場拜仁發動進攻,金敏在在一波角球攻勢中以頭槌的方式順利破網得分,拜仁慕尼黑1比0先馳得點取得領先;第56分鐘巴黎聖日耳曼主將登貝萊(Ousmane Dembele)兩黃一紅遭罰下,10人劣勢下的巴黎到完場前都沒有取得有效進球,終場拜仁慕尼黑就以1比0力退巴黎聖日耳曼,豪取近期「一球未失」的七連勝。

「我當然很高興,我們想讓球迷開心的回家,這點我們做到了,」拜仁主帥孔帕尼(Vincent Kompany)賽後高興表示,「我們上半場的高壓防守非常好,紀律性也很強,我們本來可以再進一兩球,這樣比賽會更平穩一些,對方的戰術意圖很明確,我們應對得很好,我對球隊的強度非常滿意,在拜仁慕尼黑,期待永遠都是一樣的,每場比賽都要贏,整體來說這是一場不錯的表現,現在我們將目光投向週末的比賽。」

Lads dug in to get the job done tonight. We’re on a great run of wins and clean sheets. Gotta keep it going! pic.twitter.com/2pJsijSbma