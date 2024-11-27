金敏在一球定江山　拜仁歐冠1比0大巴黎豪奪「一球未失」7連勝　

▲金敏在。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠第五輪今（27日）迎來凌晨焦點戰，由德甲榜首拜仁慕尼黑主場交手法甲豪門巴黎聖日耳曼，拜仁靠著南韓球星金敏在在半場前踢進決定勝負的進球下，最終就以1比0戰勝大巴黎，除了成功拿下歐冠聯賽中三個關鍵積分外，也豪取近期一球未失的七連勝，在攻防兩端持續展現統治級表現。

上半場第38分鐘主場拜仁發動進攻，金敏在在一波角球攻勢中以頭槌的方式順利破網得分，拜仁慕尼黑1比0先馳得點取得領先；第56分鐘巴黎聖日耳曼主將登貝萊（Ousmane Dembele）兩黃一紅遭罰下，10人劣勢下的巴黎到完場前都沒有取得有效進球，終場拜仁慕尼黑就以1比0力退巴黎聖日耳曼，豪取近期「一球未失」的七連勝。

Siebter Sieg in Serie

Siebtes Spiel in Folge ohne Gegentor

Minjae mit erstem CL-Tor



Unser Spielbericht zu #FCBPSG: https://t.co/yRDRUSwRwU#FCBayern #UCL — FC Bayern München (@FCBayern) November 26, 2024

「我當然很高興，我們想讓球迷開心的回家，這點我們做到了，」拜仁主帥孔帕尼（Vincent Kompany）賽後高興表示，「我們上半場的高壓防守非常好，紀律性也很強，我們本來可以再進一兩球，這樣比賽會更平穩一些，對方的戰術意圖很明確，我們應對得很好，我對球隊的強度非常滿意，在拜仁慕尼黑，期待永遠都是一樣的，每場比賽都要贏，整體來說這是一場不錯的表現，現在我們將目光投向週末的比賽。」

Lads dug in to get the job done tonight. We’re on a great run of wins and clean sheets. Gotta keep it going! pic.twitter.com/2pJsijSbma — Harry Kane (@HKane) November 26, 2024

「比賽的強度非常大，巴黎在上半場也打得不錯，但我們把他們的鬥志削弱了，站穩腳跟並保持高強度，我們通過金敏在的定位球取得了領先，總結來說我們應該贏得這場比賽，得到這三分對我們來說是好事，僅此而已，」陣中核心穆勒（Thomas Müller）對比賽做出總結。