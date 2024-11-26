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獨／職棒圈金毛獅王！12強奪冠　應援神曲《台灣尚勇》出自他

記者吳奕靖／高雄報導

中華隊在12強賽當中奪下世界冠軍，過程中的啦啦隊應援也讓各隊開了眼界，但你知道12強賽中華隊的熱門應援曲《台灣尚勇》出自誰的手筆？創作者在高雄，職棒應援曲將近超過9成都是他的作品，現在統一超商也獲得授權，未來一個月都在店內播放這首歌。

▲中職應援曲的幕後藏鏡人，葉保弟的應援曲就是他的作品 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲12強賽應援曲《台灣尚勇》的創作者就是吳坤龍，葉保弟的應援曲也是出自他 。（圖／記者吳奕靖攝）

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喔～喔～喔！不管是台北大巨蛋或是東京巨蛋球場，中華隊的正熱，得分的嗆司曲響起，破萬的群眾共同唱起，震撼力讓中華隊各隊的對手整個傻眼，帶動氣勢的嗆司曲就是《台灣尚勇》，其實這首歌的前身是中華職棒統一獅隊的應援曲《統一尚勇》改編，而創作、編曲的是高雄知名錄音室拿下15座金鐘獎的《灰姑娘音樂工作室》老闆吳坤龍，綽號「職棒圈的金毛獅王」，今年球季台鋼雄鷹隊員葉保弟的嗩吶應援曲也是出自他的手筆。

▲中職應援曲的幕後藏鏡人，葉保弟的應援曲就是他的作品 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲中職應援曲超過9成以上都是他跟灰姑娘團隊的作品 。（圖／記者吳奕靖攝）

這次《台灣尚勇》陪著中華隊打下世界冠軍，吳坤龍說：「感覺與有榮焉，覺得非常光榮，除了這樣我也不知道該怎麼說，但還是要感謝統一獅隊願意授權給這次應援使用，而且當初在製作這首歌的時候，統一獅隊也是力挺到底，最後變成一首應援神曲」。

《統一尚勇》是台灣第一首本土嗆司創作應援曲，當初創作時候，吳坤龍說，就是傻傻做，靈感來了就寫了，反正職棒應援歌曲就是「越簡單越好」，再搭配上統一獅隊行銷團隊想出來的口號，這樣就變成了統一球迷最愛的應援神曲。而早在4年前的12強，這首由《統一尚勇》變成的《台灣尚勇》因為球迷票選喜愛的關係，就成了應援歌，這次也就這樣沿用了，而且非常有趣，國外球迷一聽到這首歌，也會陷入瘋狂跟著跳。

不過創造出《統一尚勇》並不會是吳坤龍的登峰代表作，他堅持年年都要新創作超過百首，已經踏入這個工作第13年的他，製造出職棒6隊球隊嗆司曲、球員應援曲以及公版、工具歌、主題曲、局間曲以及女孩的舞曲，已經難以計算，唯一不變的風格就是喜愛推陳出新、不停創作，最後成了球迷朗朗上口的神曲，就如同球員在球場上的表現，追求最好不停止！

▲中職應援曲的幕後藏鏡人，葉保弟的應援曲就是他的作品 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳坤龍個性十分低調，不過他的音樂風格多變 。（圖／記者吳奕靖攝）

能夠大量產出這些音樂，他笑著說，職棒6隊的應援曲風都不一樣，所以常常得要「腦袋分裂成為6個」，球團人員常笑他根本就是「分裂性人格」，不過他也強調並非是他個人創作，其實是整個灰姑娘團隊一起通力合作，現在做出口碑，也成了中華職棒球團應援曲的唯一選擇，現在不只是中華職棒球隊找他，連職業籃球隊也是找他製作，這位應援音樂界的金毛獅王，低調的I型人格，會繼續用音樂炒熱球場，振奮球迷與球員。

關鍵字： 高雄12強日本中華隊灰姑娘吳坤龍台灣尚勇統一超商

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