徐生明盃16強出爐！徐總母校美濃晉級　日本LLB四冠教頭來台

▲高雄市美濃國小（白球衣）賽後與香港藍鴝少年棒球隊合影留念。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會）

記者楊舒帆／綜合報導

第12屆徐生明國際少棒錦標賽24日進行分組預賽，日本城東少棒聯盟與徐總母校高雄市美濃國小，分別以G組第二名和F組第一名晉級16強。

城東少棒聯盟是由東京的北砂與墨田兩隊組成，由北砂的總監督久保喜一郎領軍。久保帶領北砂隊曾6度代表日本參加LLB世界少棒錦標賽，在2001、2012、2015、2017年拿下4次冠軍。「2015年我們曾打敗台灣的東園少棒隊，我和東園總教練賴敏男也是朋友。」久保說。

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首次帶隊參加徐生明盃的久保表示，城東和東園、龜山都在同一區，進入淘汰賽將會遭遇，「這很有挑戰性，我和小朋友都會好好體驗台灣少棒的實力。」他特別稱讚隊長四宮悠善投打俱佳，也能蹲捕、防守內外野，是支隊的全能型球員。

另一方面，美濃國小相隔兩屆重返16強，一年級小將唐瀧昊在對香港藍鴝之戰轟出滿壘全壘打最為亮眼。唐瀧昊透露，去年跟著哥哥看澎湖青少棒賽時，被球員間的團隊氣氛吸引，才開始練球，如今已能勝任多個守備位置，更立志成為職棒選手。

美濃總教練柯進明指出，學校受少子化影響，全校學生僅300多人，所幸今年小六球員較多，有7人參賽，成績才慢慢提升。雖然和頂級名校相比競爭力仍有差距，但希望能突破16強，再往前邁進。

值得一提的是，談到今晚的世界12強賽金牌戰，久保期待：「台日雙方一定會盡全力打出理想內容，毫無疑問會是一場好比賽。」