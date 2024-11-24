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金牌戰前拋震撼彈！田中將大宣布離開樂天　球迷：為何不等明天？

▲田中將大達成生涯1500局。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲田中將大。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽24日金牌戰開打前一小時，日本職棒東北樂天金鷲投手田中將大突然宣布將離隊，尋求新東家，這項震撼消息讓日本球迷錯愕不已，也不解為何在此時間點拋震撼彈。

台日大戰在日本時間晚間7點開打，樂天下午6點突然發表聲明，宣布與田中將大協商後，決定不將他列入1130日提交的保留球員名單中。田中也在個人YouTube頻道上證實將離開樂天，尋找新東家。

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影片一開始，田中將大先說，「大家好，我是田中將大。今天要向大家報告一個消息。」接著表示，「這次我決定不與樂天金鷲隊續約，將尋找新的球隊。」

這位經歷過大聯盟生涯，在2021年時睽違8年重返樂天的右投表示，「能從美國大聯盟回到仙台與大家一起打球，真的很開心。」同時也向球團相關人員、工作人員和隊友們表達感謝。

對於一直支持他的球迷，田中深情地說，「在很多事情不如預期，感到痛苦和必須忍耐的時候，無論何時您們都相信我，給予溫暖的支持，有時也會給我鼓勵和督促，一路支持著我。我很感謝，真的謝謝大家。」

最後，田中表示，「雖然下個球季要在哪裡打球還完全不確定，但現在的我已經可以保持良好狀態，也能進行很好的訓練。」他承諾，「等有了明確的結論時，我會再次在這裡向大家報告。」

這個突如其來的消息，讓原本專注在台日金牌戰的日本球迷一時難以回神。在社群媒體X（前推特）上，網友紛紛留言，「馬上要開始世界大賽決賽了，結果大家都在討論田中將大，沒人在聊12強」、「12強決賽在即，但田中退出樂天的消息太震撼了」、「田中前輩的新聞太驚人，完全無法專心在12強賽上」、「為什麼田中的退隊消息不能等到明天再發布？現在可是要打12強決賽耶」。

關鍵字： 田中將大日本職棒樂天金鷲金牌戰球迷

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