大谷翔平捧MVP燦笑：道奇的榮耀　明年拚賽揚？笑回：先登投手丘

▲日籍球星大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

大聯盟於22日(台灣時間)公布本季MVP得主,創下大聯盟史上首次「50-50」(54轟59盜)紀錄的道奇隊大谷翔平投手連續第二年、生涯第三度獲得此殊榮。跨聯盟拿下MVP,大谷翔平表示,「首次來到這個聯盟就獲得肯定,真的很開心。」

"I wouldn't have been able to receive this award if it weren't for my teammates."



Shohei Ohtani reacts to winning his third MVP and talks about what the honor means to him.