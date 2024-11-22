大谷翔平捧MVP燦笑：道奇的榮耀　明年拚賽揚？笑回：先登投手丘

▲日籍球星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟於22日（台灣時間）公布本季MVP得主，創下大聯盟史上首次「50-50」（54轟59盜）紀錄的道奇隊大谷翔平投手連續第二年、生涯第三度獲得此殊榮。跨聯盟拿下MVP，大谷翔平表示，「首次來到這個聯盟就獲得肯定，真的很開心。」

"I wouldn't have been able to receive this award if it weren't for my teammates."



Shohei Ohtani reacts to winning his third MVP and talks about what the honor means to him.@Dodgers pic.twitter.com/YFaXWEmfEp [廣告]請繼續往下閱讀... November 22, 2024

這是史上首次有專任指定打擊者獲獎，也是繼生涯累計586轟的羅賓森（Frank Robinson）（1961年效力紅人隊、1966年效力金鶯隊）之後，第二位在兩個聯盟都獲獎的球員，再次在大聯盟歷史上寫下新頁。這也是大聯盟史上第12位獲得三座MVP的球員。

去年MVP頒獎時，他坐在沙發上首度公開愛犬「額頭」引起熱烈討論。今年則與今年2月宣布結婚的妻子真美子及「額頭」一同接受MVP得獎消息，展露燦爛笑容。接受採訪時大谷表示，「我認為這是作為道奇隊的一員代表接受這個獎項。這是大家一起努力得到的成果，不論是例行賽、季後賽還是世界大賽都是全隊一起努力的結果。」

當被問到是否以獲得MVP為目標時，大谷翔平說，「我並沒有帶著想要獲得MVP的心情進入賽季。來到道奇這個新球隊，特別是在上半季，我最希望的是能盡快被球隊認可，也希望能獲得球迷的認同。」

被問到本季最引以為傲的是什麼，大谷翔平則說，「最重要的是贏得世界大賽冠軍，這是我最想達成的目標。我認為這個獎是我代表球隊獲得的。明年也要繼續和隊友一起努力，現在正在進行復健，希望能夠康復後再回來全力以赴。」

對於明年球季是否期待獲得賽揚獎的提問，他堅定地說，「如果能獲得當然最好，但首要目標是康復後展現更強的表現，有信心地站上投手丘。」

在MLB電視網節目結束後，大谷翔平也接受了媒體電話採訪。談及連續兩年全票當選，他表示，「第一次來到這個聯盟就獲得肯定，老實說很開心。這讓我更想在明年繼續努力。」被問到脫臼的左肩手術後狀況，他解釋，「（冠軍）遊行結束後時間很趕，到現在都是躺在床上靜養。」談到明年目標時，他承諾，「希望能夠繼續努力，在明年突破今年的成績。」