張奕旅日竟沒在東蛋投過！獨自返台打拚期待與妻小團聚　

▲世界12強棒球賽，張奕。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

為重返職棒舞台，台灣投手張奕曾做出艱難抉擇，獨自返台打拚，將所有積蓄留給在大阪的日籍妻子。如今，在東京巨蛋的12強賽，這對分隔兩地的夫妻即將迎來久違重聚時刻。

旅日投手張奕在經歷西武獅戰力外的低潮後，今年重返台灣職棒展開新生涯。作為中華隊一員，他首度有機會在東京巨蛋登板，展現重生後的身手。

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「過去在日職時期，從未在東京巨蛋正式登板，只有練習的經驗。」張奕分析，相較於台北大巨蛋，東京巨蛋較為乾燥寒冷，加上是全日本最小的球場，球容易飛出全壘打牆，「對投手來說確實有壓力，但這就是必須面對的挑戰。」

不過他也笑稱，「賽前看打者練習，球都很會飛，感覺每個人都很開心，心情比較好。」

今年七月，張奕透過選秀加入富邦悍將，重啟職業生涯。為了重返職棒，他曾以無薪自行培訓身分加入台鋼雄鷹，將日職時期的積蓄全數交給留在大阪的日籍妻子。夫妻倆上次相聚已是暑假時節，雖然家人特地前來觀看12強比賽，但因賽程緊湊未能好好團聚。

「現在的重點就是專注在眼前的比賽。」張奕表示，這次比賽他預期都有上場機會，而家人也會到場支持。對他來說，這不僅是重返職業舞台的重要里程碑，更是久違的全家團圓機會，期待東京巨蛋展現實力，貢獻一己之力，為中華隊帶回冠軍。