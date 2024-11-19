打給愛你們的球迷看！ 辜仲諒豪擲千萬獎金 球員教練後勤皆有份

▲辜仲諒 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

中華隊於本屆世界12強棒球錦標賽預賽表現優異，以四勝一負、分組第二的佳績晉級四強，今（19）日前進日本東京，備戰21日將展開的超級循環賽，已發放四千萬獎金獎勵中華隊的中華民國棒球協會理事長辜仲諒獻上祝福，勉勵中華健兒團結一致、全力以赴，與日本、美國及委內瑞拉等另三支棒球強權隊伍一較高下，為國家爭取最高榮譽，力拚世界冠軍，若奪冠將再度自掏腰包、加碼新臺幣三千萬獎金。

上週中韓戰後，辜仲諒理事長特地向贏得勝利的中華隊祝賀，大讚眾人精采表現，表示「今天大家辛苦了，我發一千萬給你們，我為你們感到驕傲」、「我知道你們打球都很辛苦，都用生命在打球，受傷、忍痛，為國爭光，打給愛你們的球迷看」、「不只你們要打場好球，我要讓你們覺得值得。只要贏一場，我就給一千萬」。

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辜仲諒理事長與現場所有球員擊掌慶賀，允諾大家只要預賽贏一場即自掏腰包發放一千萬獎金，若勇奪冠軍則加碼三千萬，以激勵中華隊士氣，在場球員聽聞之後掌聲如雷，紛紛大聲叫好，最終中華隊不負眾望，以四勝一負晉級，拿下前往東京複賽門票。此次賽事獎金將交由總教練分配比例，發給球員、教練、運科與行政。

辜仲諒理事長致力提升台灣棒球實力，曾私下表示，與其花費1.4億標下一顆球，不如將這筆錢用於教練、球員和後勤團隊，更多次於公開場合指出，球隊若需要什麼設備，儘管開口，他定會想方設法處理。此次中華隊已於世界12強棒球錦標賽取得隊史最佳成績，辜仲諒理事長也將實踐承諾，至少發出四千萬獎金勉勵全隊。