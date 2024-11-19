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林昱珉期待「東京巨蛋變台灣主場」　感謝隊友：讓我多時間調整

▲▼世界12強棒球賽，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／桃園報導

世界12強賽中華隊預賽首戰由林昱珉先發抗韓，擋住對手攻勢開啟佳績，複賽也將扛重要戰役的先發，林昱珉表示：「以現在的氣氛，加上台灣球迷，東京巨蛋也可以變成台灣主場。」

中華隊投手群僅失10分，自責分9分，不僅比日本隊的16分還少，防禦率僅1.80更是高居12強之冠。年紀最小卻扛重任的林昱珉表示：「他們表現很棒，也很辛苦，很多人都是每天出賽，大多數是連續出賽，把失分壓到最低。」

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中華隊提前晉級，不需要讓林昱珉「投一休四」，林昱珉透露：「有很大幫助，有更多時間調整，雖然還沒確定哪一場先發，非常感謝隊友，讓我有很大的空間調整。」

由於球團給林昱珉的限制是必須「投一休四」，而複賽也只剩下四天賽程，林昱珉透露：「應該只能投一場，教練團尚未確定哪一場先發。」

回顧預賽，林昱珉坦言：「第一場最感動，不被看好的情況下，第二局得到6分，九局確定贏的時候，很振奮很開心，也變得更有信心。」

從台北大巨蛋到東京巨蛋，林昱珉說：「雖然還沒去過東京巨蛋，球場落差應該不會太大，雖然是日本主場，以現在的氣氛，加上台灣球迷，也可以變成台灣主場。」

關鍵字： 中華隊林昱珉世界12強賽桃園報導桃園

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