薩拉戈薩絕殺點球　西班牙3比2力退瑞士晉級歐國聯8強

▲薩拉戈薩(Bryan Zaragoza)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐國聯今(19日)深夜進入D組第六輪賽事,在西班牙主場交手瑞士的比賽中,西班牙靠著邊鋒薩拉戈薩(Bryan Zaragoza)在傷停補時最後階段主罰成功順利進球,終場3比2擊敗瑞士,小組賽5勝1和以榜首之姿晉級歐國聯8強,而瑞士則已確認降級。

???????? Bryan Zaragoza wins and scores a 93rd minute penalty to give Spain a 3-2 win over Switzerland pic.twitter.com/Nm5LqTe1vo