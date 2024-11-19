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薩拉戈薩絕殺點球　西班牙3比2力退瑞士晉級歐國聯8強

▲薩拉戈薩（Bryan Zaragoza）。（圖／路透）

▲薩拉戈薩（Bryan Zaragoza）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐國聯今（19日）深夜進入D組第六輪賽事，在西班牙主場交手瑞士的比賽中，西班牙靠著邊鋒薩拉戈薩（Bryan Zaragoza）在傷停補時最後階段主罰成功順利進球，終場3比2擊敗瑞士，小組賽5勝1和以榜首之姿晉級歐國聯8強，而瑞士則已確認降級。

上半場第32分鐘主場西班牙率先發動進攻，皮諾（Yeremi Pino）在佩德里（Pedri）的點球被撲出後於門前補射破門，幫助球隊先馳得點1比0領先；下半場第63分鐘，客隊瑞士靠著蒙泰羅（Joël Monteiro）的進球扳平比分，但僅過5分鐘，希爾（Bryan Gil）的強力射門再次為西班牙超前比分，2比1領先。

下半場第85分鐘，瑞士憑藉著前鋒澤基利（Andi Zeqiri）的點球二度追平比分，無奈傷停補時第3分鐘西班牙薩拉戈薩在禁區內被犯規後親自主罰命中，率領球隊最終就以3比2奪下勝利，這是薩拉戈薩首次代表國家隊進球，也讓西班牙喜迎近期五連勝。

回顧今年西班牙國家隊的表現，他們在年初友誼賽0比1輸給哥倫比亞後，在接下來的16場比賽中保持不敗戰績，其中包括在德國舉行的2024歐洲盃冠軍。

關鍵字： 歐國聯足球西班牙瑞士薩拉戈薩

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