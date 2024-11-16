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林家正連蹲3場獲信任　高志綱想起美國時期張進德：思路清晰

▲▼世界12強棒球賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

▲林家正。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊捕手林家正今天在台日大戰繼續蹲捕，獲得教練團的高度肯定。總教練高志綱指出，林家正具備美式捕手的特質，還有清晰的思維和積極的溝通能力，成為球隊在捕手位置上的重要支柱。

高志綱提到，自己過去對林家正的印象多來自電視轉播與私下交流，但此次近距離觀察後更確認他的實力與潛力，「他讓我聯想到以前張進德在美國的時候，那種明確、思緒清晰的表現。正因為表達方面更為清晰，這也讓他在捕手位置上顯得更加適合。」

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傷勢疑慮消除　投入比賽展現熱忱

外界曾對林家正的手傷表現出擔憂，但經過正賽的檢驗，他不僅展現出健康狀態，還以積極的態度投入比賽。高志綱透露，「一開始選他是因為相信他的能力，外界擔心他的手傷能否撐住，但從集訓開始每天注意他的狀況後，發現我們的擔心有些多餘。他在復健與照顧手傷方面下了很多功夫，可以看得出，他對這次比賽非常投入。」

林家正在比賽準備上展現高度主動性，從情蒐會議到場上溝通，表現都讓教練團印象深刻。高志綱分享，「他在情蒐會議上會直接表達看法，提出他想了解的問題。這種沒有模糊地帶的溝通方式，讓大家都更篤定他的判斷。他還會花時間去了解每位投手的特性，甚至主動來問我這些細節，思緒一直在動，讓我們非常放心。」

配球具侵略性　捕手團隊互補合作

林家正的配球風格相當有侵略性，展現出美國棒球的進攻特質。「美國的配球模式比較攻擊型，能給打者造成更多壓力。如果投捕之間在策略上夠強勢，對打者的進攻心態就會更難掌握。」高志綱解釋道。

今日比賽，教練團仍決定延續林家正的先發蹲捕。「我們相信他能勝任，也希望延續他的狀態。」不過，高志綱也提到替另外一位捕手戴培峰的角色定位，「培峰目前是我們的救援捕手，面對大局面的時候需要他上場把局面穩住。他從熱身賽到現在後面準備表現都很好，清楚知道自己該做什麼。相信他上場時，也能在關鍵時刻發揮作用。」

▲▼12強官辦熱身賽，高志綱。（圖／記者李毓康攝）

▲12強高志綱。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球中華隊林家正捕手教練團

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