為「全球僅1」小卡　海盜、斯肯斯女友提出優渥交換條件

▲▼海盜狀元投手斯肯斯。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

近年來,球員卡成為體育迷不可或缺的收藏品,甚至球員卡背後隱含的價值,讓許多人將收集球員卡視為一種「投資」。卡片公司Topps近日發布1張全球僅1的海盜「狀元郎」斯肯斯(Paul Skenes)簽名卡,海盜隊與斯肯斯的女友杜恩(Livvy Dunne),為了替斯肯斯收到這張別具意義的卡片,提出非常優渥的報價,希望可以得到這張夢幻卡片。

海盜隊為了換取斯肯斯簽名卡,提出了以下的禮遇:

• 2張30年內的主場座位票,位置在本壘板後方

• 1次與斯肯斯的見面會

• 2件斯肯斯簽名球衣

• 參加在海盜主場舉行的壘球比賽,並有海盜隊退役球星的指導

• 1次參觀海盜隊春訓設施(位於佛羅里達)的私人導覽,以及其他獨特的體驗

• 與海盜隊球員一起進行打擊練習和熱身

To the lucky person who finds this card… We’d love to bring this card home to PNC Park to share with all Buccos fans.



Here’s our offer: https://t.co/qSDgZg3C8p pic.twitter.com/efNGhjidQ4