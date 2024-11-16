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為「全球僅1」小卡　海盜、斯肯斯女友提出優渥交換條件

▲▼海盜狀元投手斯肯斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼海盜狀元投手斯肯斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

近年來，球員卡成為體育迷不可或缺的收藏品，甚至球員卡背後隱含的價值，讓許多人將收集球員卡視為一種「投資」。卡片公司Topps近日發布1張全球僅1的海盜「狀元郎」斯肯斯（Paul Skenes）簽名卡，海盜隊與斯肯斯的女友杜恩（Livvy Dunne），為了替斯肯斯收到這張別具意義的卡片，提出非常優渥的報價，希望可以得到這張夢幻卡片。

海盜隊為了換取斯肯斯簽名卡，提出了以下的禮遇：
• 2張30年內的主場座位票，位置在本壘板後方
• 1次與斯肯斯的見面會
• 2件斯肯斯簽名球衣
• 參加在海盜主場舉行的壘球比賽，並有海盜隊退役球星的指導
• 1次參觀海盜隊春訓設施（位於佛羅里達）的私人導覽，以及其他獨特的體驗
• 與海盜隊球員一起進行打擊練習和熱身

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斯肯斯的女朋友杜恩是名網紅兼大學體操選手，她也積極的想要得到這張卡片，杜恩表示，若有人願意出售此張球員卡，就可以和她一同在包廂內觀看海盜隊比賽。

創立於美國紐約的Topps，起初是一間口香糖公司，在1951年首次發行棒球卡後，接下來的70多年一直維持零食製造與卡片發行雙事業並行。Topps的卡片事業，也從最初的棒球卡，拓展至一級方程式賽車、歐洲足球冠軍聯賽、WWE摔角等多元運動賽事，甚至還和漫威（Marvel）合作發行超級英雄卡片，也為Netflix和Uber Eats等企業製作禮品卡。

 
關鍵字： MLB斯肯斯球員卡小卡海盜

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