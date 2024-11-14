墨西哥逆轉滿貫砲8比6逆轉荷蘭　12強A組戰績大亂鬥

▲▼2024年世界12強墨西哥擊敗荷蘭。（圖／取自WBSC官方臉書）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

世界12強棒球賽A組預賽在墨西哥開打，本場2隊全壘打互不相讓，雙方總計累積4轟，墨西哥在8局上靠著J.培瑞茲（Juan Perez）的逆轉滿貫砲，終場墨西哥8比6擊敗荷蘭。目前A組戰績局面混沌，墨西哥、荷蘭、美國、巴拿馬都同為2勝2敗。

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???????? With 2 outs in the eight, Juan Perez hit this Grand Slam to keep Mexico alive in this Premier12 edition.#Premier12 || @Premier12 pic.twitter.com/d04t1qGGb9 [廣告]請繼續往下閱讀... November 14, 2024

荷蘭推派2023年經典賽曾對上台灣的休伊爾（Lars Huijer）先發，但休伊爾開賽就自亂陣腳，首局投出4次保送、被擊出2支安打，失4分，使荷蘭大軍1局上就陷入0比4落後。

5局下荷蘭有了攻勢，迪德（Ray-Patrick Didder）率先安打上壘，坎普（Dwayne Kemp）隨後擊出全壘打，追回2分。1出局後，J.史庫伯（Jonathan Schoop）三壘安打再下一城，把墨西哥先發投手J.培瑞茲（Jorge Perez）打退場，荷蘭追成3比4，僅1分落後。

荷蘭6局下再度發起進攻，理查森（Denzel Richardson）擊出追平比數的二壘安打，緊接在後的迪德開轟將比數超前，形成5比4荷蘭領先。7局下，前一局打出追平安打的理查森擊出陽春砲，荷蘭擴大領先來到6比4。

8局上，戰況有了變化，墨西哥1人出局攻占1、2壘，荷蘭更換投手曼德茲（Eric Mendez）登板拆彈，但他一直拿不下第3個出局數，且投出保送讓墨西哥將局面形成滿壘，J.培瑞茲沒有放過機會，大棒一揮，逆轉的滿貫砲將比分改寫成8比6，墨西哥要回領先，終場就以8比6取得勝利。

目前墨西哥、荷蘭、美國、巴拿馬在A組戰績相同，都是2勝2敗，委內瑞拉則是以3勝1敗位居A組龍頭，波多黎各則是第1支吞下3敗的隊伍，成為本屆首支遭淘汰的球隊。