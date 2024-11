墨西哥逆轉滿貫砲8比6逆轉荷蘭　12強A組戰績大亂鬥

▲▼2024年世界12強墨西哥擊敗荷蘭。(圖/取自WBSC官方臉書)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

世界12強棒球賽A組預賽在墨西哥開打,本場2隊全壘打互不相讓,雙方總計累積4轟,墨西哥在8局上靠著J.培瑞茲(Juan Perez)的逆轉滿貫砲,終場墨西哥8比6擊敗荷蘭。目前A組戰績局面混沌,墨西哥、荷蘭、美國、巴拿馬都同為2勝2敗。

Do you want drama?

???????? With 2 outs in the eight, Juan Perez hit this Grand Slam to keep Mexico alive in this Premier12 edition.#Premier12 || @Premier12 pic.twitter.com/d04t1qGGb9