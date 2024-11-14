韓國「二壘安打變全壘打」！林立離球最近：感覺是打到硬的東西

▲中華隊以6:3贏下12強賽首戰，球員高興慶祝，一旁韓國隊員落寞離場。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

12強賽中華隊昨（13）晚以6：3擊敗韓國，不過其中韓國一個二壘安打被改判全壘打惹議，讓韓國追回1分。右外野手林立說，當下聽聲音不太像打到軟墊。總教練曾豪駒也指出，「既然輔助判決已確認是全壘打，我們也尊重大會決定。」

韓國代打羅承燁7局上打出一記往右外野的長打，原本是二壘安打後來改判全壘打，據轉播畫面，球疑似打到全壘打牆上緣的黃色標線再反彈，不過隨後陳冠偉又飆三振製造滾地球。

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林立說，他離球很近，聽到的撞擊聲不像打到軟墊像硬物「但他打太快了，轉頭要衝去接球時，很難確認打到哪裡。」對於該爭議，林立表示，不管是全壘打還安打，對方都打很好，至少這判決對比賽結果影響不大。

對於自己的打擊狀況，林立說，「對方是側投，在中職只有我們有老虎這種投手型態，第一打席還在適應。第二打席面對他很敢搶好球的特性，做出了調整，幸好有好結果。」

總教練曾豪駒也說，他在賽前有了解規則，從畫面來看不是全壘打，「這1分對我們當然很重要，但既然輔助判決已確認是全壘打，我們也尊重大會決定。」

據悉，12強賽預賽有5場，若戰績相同要以對戰得失分差來算，失1分也可能影響之後排名，才會引起熱烈討論。

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