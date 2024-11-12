日媒率先揭曉：火腿簽下古林睿煬！王柏融後再有台將入札赴日

▲年度最有價值球員古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

統一獅古林睿煬即將旅日，球團今天將公告競標結果。日媒率先揭曉，日本火腿隊預計將簽下這位最快球速達157公里的「火球男」。

報導介紹，古林睿煬剛榮獲年度MVP。多支日本球隊對這位新星展現高度關注，據悉，養樂多、橫濱也投入競標，不過火腿提供的條件相當不錯，且非常積極，最終勝出。

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日媒指出，若古林睿煬順利加盟，火腿先發陣容將更加厚實。新庄剛志監督在接掌火腿的第四個球季，有望藉此補強來實現夢寐以求的聯盟制霸。

古林睿煬的投球表現備受日本球迷矚目。他在去年11月的亞洲職棒冠軍賽中，代表台灣出戰日本，並在前6局僅被擊出3安打，表現驚艷社群媒體。賽後他也表達了挑戰日本職棒或大聯盟的意願。

古林於2018年以榜眼加入統一獅，今年繳出10勝2敗、防禦率1.66的成績，並奪下年度最優秀防禦率與MVP火腿隊在多支球隊中取得了優先交涉權，若談判順利，古林將成為繼王柏融後第二位透過「入札制度」登陸日本職棒的台灣球員。

日媒分析，火腿先發陣容目前由伊藤大海、山崎、加藤貴等三柱撐起，若古林加盟，將與其他年輕右投組成更堅強的投手陣。再加上球隊去年引進了19歲的台灣投手孫易磊，這已是火腿隊連續兩年簽下台灣右投手。

隨著明年3月的台灣交流賽，火腿將持續深化與台灣的連結，這一補強舉措也有望提升海外球迷基礎並促進北海道的國際旅遊。