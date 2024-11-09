睽違15年闖世界大賽　洋基續留總教練布恩

▲洋基總教練布恩（Aaron Boone） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基本季奪美聯冠軍睽違15年闖世界大賽，球團宣布與總教練布恩（Aaron Boone）續約，明年續掌兵符。

洋基9日（台灣時間）宣布，布恩將執教其第8個賽事，球團正式行使總教練2025年的合約。雖然洋基在世界大賽G5結束後一直飽受批評，但根據大聯盟官網描述，留任他的決定並不意外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布恩率領本季帶領洋基拿下94次，並帶領球隊第41次打進世界大賽，過去7個賽季中，布恩的執教成績為603勝429敗（勝率.584）。

布恩在聲明中表示，「我很感激球隊對我帶領球隊的信任。這既是一份責任，也是一個機會，我永遠不會掉以輕心。每天能夠與如此多優秀且有決心的球員、教練和工作人員一起工作，是一種莫大的榮幸。」

布恩是大聯盟歷史上第二位在執教首七個賽季中六次打進季後賽的總教練（每季至少執教兩場），與道奇隊的道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）（首九個賽季）並列。

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）在聲明中表示，「布恩在我們的球員休息室中是一個穩定的存在，並擁有與球員建立聯繫和培養關係的深厚能力。在如此要求嚴格和充滿壓力的市場中持續展現這些技能，使他成為聯盟中最優秀的總教練之一。」布恩的603場勝利在洋基隊史總教練排名中位居第七。

