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秋信守正式宣告引退　韓國棒球傳奇劃下24年職業生涯句點

▼秋信守。（圖／達志影像／美聯社）

▲秋信守。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

前全明星外野手秋信守，這位在MLB歷史上最具榮譽的韓國籍野手，於周四宣佈退休，結束了他為期24年的職業生涯，其中包括16個大聯盟賽季。

現年42歲的秋信守，職業生涯的最後四年在韓國效力於韓國職棒（KBO）的SSG登陸者隊。他最後一次出現在大聯盟賽場上是在2020年，當時效力於德州遊騎兵隊。

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「我是前職棒選手秋信守。」在韓國仁川的退休記者會上，秋信守面帶微笑地告訴記者，根據《韓聯社》報導。「我非常享受在韓國的時光，這裡的回憶對我而言無可取代。」

秋信守選擇了一條不尋常的路進入大聯盟，他在高中畢業後直接與西雅圖水手隊簽約，而非加入KBO。這證明了他選擇的正確性，四年後他就在大聯盟亮相。在效力水手、克里夫蘭印地安人、辛辛那提紅人和德州遊騎兵的16個賽季中，他的打擊三圍成績為0.275／0.377／0.447，累積1,671支安打、218支全壘打、782分打點和157次盜壘。出色的選球能力讓他六度在上壘率和保送數上名列前十，並在2018年以連續52場上壘創下了遊騎兵隊史紀錄。

作為韓國籍野手的先驅，秋信守在MLB的多項進攻數據中保持著韓國選手的紀錄。他於2018年成為首位入選全明星賽的韓國野手。此外，他的218支全壘打也曾是所有亞洲選手中的紀錄，直到今年被大谷翔平打破。2009年，他成為首位達成「20-20」的亞洲選手（單季20支全壘打與20次盜壘），且總共三度完成這一成就。

在與德州遊騎兵的合約到期後，秋信守回到韓國並繼續在SSG登陸者隊展現良好表現，2021年再度達成20-20，隔年贏得韓國大賽冠軍。由於傷病，他在本季主要擔任代打角色，但仍然是登陸者的隊長，且據《韓聯社》報導，他將自己3000萬韓元（約2.1萬美元）的全額薪水捐給了慈善機構。

回顧在美國和韓國的職業生涯，秋信守表示他希望被記得為一位熱愛並尊重棒球的選手。

「客觀來說，我不覺得自己在比賽的任何方面有特別的天賦，但我一直認為自己是一個多才多藝的選手，」秋信守表示。「如果人們能記住我是一位全心投入棒球、對技術充滿熱忱的選手，那我覺得我這些年在這項運動的付出就值得了。」

關鍵字： 秋信守退休大聯盟韓國籍野手

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