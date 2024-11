凱恩上演梅開二度　拜仁3比0戰勝柏林聯穩居德甲榜首

▲凱恩。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024德甲今天(3日)凌晨迎來焦點賽事,由榜首拜仁慕尼黑在主場交手老牌勁旅柏林聯盟,拜仁靠著當家射手凱恩(Harry Kane)上、下半場各進1球上演梅開二度的好表現下,以3比0輕鬆擊敗來訪的柏林聯盟,暫時在積分榜上與第二名的RB萊比錫拉開3分差距。

All the stages of the celebration Great win today. Good momentum building. pic.twitter.com/55qvKallo5

上半場第15分鐘,凱恩透過點球進球幫助拜仁首開紀錄取得1比0領先,隨後科芒(Kingsley Coman)在上半場結束前兩分鐘利用一記精彩的弧線射門攻破柏林聯門將勞諾(Frederik Rønnow),拜仁將領先優勢改寫為2比0;柏林聯在上半場沒有任何射門機會,全場被動,面對拜仁的速度和強度顯得尤為吃力,拜仁一度掌握近8成的控球率。

The Perfect pass from Kimmich, the Beautiful Cross from Rapha and the assist from Coman on Harry Kane.



Such a great Team Goal, Just Beautiful. pic.twitter.com/CtybxWTXnb