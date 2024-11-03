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凱恩上演梅開二度　拜仁3比0戰勝柏林聯穩居德甲榜首

▲凱恩（Harry Kane）。（圖／路透）

▲凱恩。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024德甲今天（3日）凌晨迎來焦點賽事，由榜首拜仁慕尼黑在主場交手老牌勁旅柏林聯盟，拜仁靠著當家射手凱恩（Harry Kane）上、下半場各進1球上演梅開二度的好表現下，以3比0輕鬆擊敗來訪的柏林聯盟，暫時在積分榜上與第二名的RB萊比錫拉開3分差距。

上半場第15分鐘，凱恩透過點球進球幫助拜仁首開紀錄取得1比0領先，隨後科芒（Kingsley Coman）在上半場結束前兩分鐘利用一記精彩的弧線射門攻破柏林聯門將勞諾（Frederik Rønnow），拜仁將領先優勢改寫為2比0；柏林聯在上半場沒有任何射門機會，全場被動，面對拜仁的速度和強度顯得尤為吃力，拜仁一度掌握近8成的控球率。

下半場第51分鐘，凱恩持球後攻進球隊在這場比賽中的第3球，上演梅開二度的同時也讓拜仁慕尼黑終場就以3比0收下比賽，在主場喜迎一場大勝。

賽後根據官網數據指出，這場比賽是拜仁連續第三場聯賽，以不失球的方式獲得勝利；「這非常棒。我們每場比賽都能佔據主動，不僅在控球方面，還包括我們的高壓防守，」賽後凱恩接受採訪時說道，「今天我們又成功保持完封，這很不錯。每個人都充滿鬥志，賽季還很漫長，但如果我們能繼續保持這樣的狀態，我們會沒問題的。」

拜仁目前在九場聯賽中共踢進32球，僅丟7球，並以積分23分位居榜首，暫時領先第二名的RB萊比錫3分，後者將於今天晚間對陣多特蒙德；其他前段班隊伍，法蘭克福7比2大勝波鴻，積分來到17分升至第三名。

關鍵字： 足球德甲拜仁慕尼黑凱恩

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