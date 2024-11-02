黑豹旗／徐磊5.1局好投領軍　麥寮獲8千萬硬體升級拚隊史最佳

▲黑豹旗麥寮力拚隊史最佳。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗2日展開8強賽，麥寮高中由張彥澤適時安打突破，率隊以3比1獲勝，搶下四強門票，確定追平2021年第四名隊史佳績，還有機會挑戰更優名次。

麥寮王牌徐磊主投5.1局，僅被敲2安打，奪5次三振，有2次保送，失1分，拿下勝投，吳柏霆後援1.2局，無失分守住勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

麥寮高中與大溪高中前4局以0比0平手，關鍵5局下麥寮突破防線，許宥愷、張彥澤掃出安打，逼得大溪換投，江孝恩適時安打攻下2分打點，王翾祐擊出三壘安打再下一城，取得3比0領先。6局上大溪高中追回1分，但發生跑壘失誤遭到夾殺斷送反攻契機。

麥寮總教練吳秉倫表示，「徐磊前2局控球不穩，3局後才逐漸進入狀態，第6局也因球數較多才換投。他最近狀況不是很好，颱風假反而讓他多了調整時間。」吳秉倫提到，徐磊球速雖然僅141至143公里，但變化球與直球搭配得宜，「不是要讓對手打不到，而是讓他們打不好。」

麥寮近年有如紅色閃電般快速崛起，關鍵在於後援會及學校、縣政府大力支持。吳秉倫透露，麥寮運動設施逐漸完善，已建好一座斥資8000多萬，體育署補助3000萬，鄉公所出資5000多萬，包含整修正規球場及打造一座室內打擊場，硬體設施升級，室內打擊場有重訓室、水療室、運動防護室等，未來還有二期將整修球場、興建宿舍。

張彥澤擔任球隊捕手兼隊長，因球隊管理能力受到肯定，他從國小就開始接捕。當初在花蓮光復國中就讀時看到麥寮闖進黑豹旗4強，被球隊活力吸引，決定報考麥寮，如今也在關鍵一戰貢獻安打。

▲黑豹旗麥寮隊長張彥澤。（圖／記者楊舒帆攝）