世界大賽收視率　G5吸引1860萬觀眾創7年來新高

▲洛杉磯道奇封王。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇在MLB世界大賽第5戰以7比6逆轉力克紐約洋基,奪下今年美國職棒世界大賽冠軍;這場比賽也成為自2017年世界大賽以來,Fox觀看人數最多的第5戰。

根據Fox電視網公布的數據指出,世界大賽第5戰在Fox、Fox Deportes以及Fox的串流服務上平均吸引了1860萬名觀眾,成為自2017年道奇與太空人世界大賽以來,Fox觀看人數最多的第5場比賽,最終道奇7比6贏得隊史第八座冠軍。

與去年德州遊騎兵和亞利桑那響尾蛇之間的世界大賽第5戰相比,這次的收視人數增長了58%,延續了第1戰開始的趨勢;隨著道奇即將奪下冠軍,洛杉磯當地的收視率比紐約更高,達到21.1的收視率以及55的佔有率。

Blake Treinen just got the biggest seven outs of the Dodgers season.



Treinen just threw 42 pitches as the Dodgers look to beat the Yankees in the World Series.



The World Series is where legends are made.



Treinen's status is cemented forever.pic.twitter.com/UebWfNv2BL