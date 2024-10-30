運動雲

>

世界大賽道奇3連勝聽牌　洋基只能等待奇蹟

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

文／中央社記者廖漢原紐約29日專電

美國職棒大聯盟世界大賽第4戰洋基在主場對道奇賽事，兩隊投打實力明顯有落差，道奇有機會提前封王。洋基隊長賈吉說：「我們已無路可退。」教頭布恩希望「神話出現，震驚世界」。

世界大賽兩聯盟冠軍隊伍7戰4勝封王，自1970年起，9支開賽後3連敗的球隊都在第4戰繳械，各界不看好連敗3場的洋基，能夠反轉球季將提前4天結束的劣勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

連續3場繳了白卷的賈吉（Aaron Judge），意外在關鍵最後一哩世界大賽失去魔力；投手施密特（Clarke Schmidt）開賽見大谷翔平出場直掛免戰牌，4球保送一壘；教頭布恩（Aaron Boone）5度喊停賽程，牛棚投手出盡，賽事拖了超過3個小時，從球技到團隊士氣都顯示兩隊非同一層次的隊伍。

布恩在第3場賽後記者會中說：「準備好明天上陣，他是賈吉，希望能把握時機，把比賽找回來。」

對於洋基荒腔走板的表現，紐約球評與媒體已開砲，紐約時報（New York Times）旗下網站「運動員」（The Athletic）球評凱普納（Tyler Kepner）指出，洋基對道奇是大聯盟看世界大賽的最佳組合，不過賽事只有一個隊伍真的提槍上陣。

球評羅森塔爾（Ken Rosenthal）認為，世界大賽美夢已遠去，洋基與賈吉要出來面對。

另一方面，聽牌的道奇士氣旺盛，理應精銳盡出的世界大賽成了年輕投手練兵場。道奇救援投手哈德遜（Daniel Hudson）說，能夠出場為球隊貢獻是有趣的事，也許會派出3名、4名或5名投手，「大家都有機會」。

有評論指出，連續3場敲出全壘打的道奇功臣弗利曼（Freddie Freeman）應爭取未來列入國家棒球名人堂（Hall of Fame）。

關鍵字： MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

不斷更新／威爾斯開轟、大谷脫臼後首安！道奇4比5洋基

不斷更新／威爾斯開轟、大谷脫臼後首安！道奇4比5洋基

洋基球迷「超誇張搶球」！干擾貝茲接殺遭趕出場

洋基球迷「超誇張搶球」！干擾貝茲接殺遭趕出場

38歲NBA前鋒宣布退休！結束17年生涯　蓋伊去年曾與勇士簽約

38歲NBA前鋒宣布退休！結束17年生涯　蓋伊去年曾與勇士簽約

大谷翔平繼續先發力拚道奇4年來首冠！教頭：沒消息就是好消息

大谷翔平繼續先發力拚道奇4年來首冠！教頭：沒消息就是好消息

歷史之最！K湯轉戰獨行俠3戰砍15顆三分　厄文：他讓比賽變簡單

歷史之最！K湯轉戰獨行俠3戰砍15顆三分　厄文：他讓比賽變簡單

世界大賽道奇3連勝聽牌　洋基只能等待奇蹟

世界大賽道奇3連勝聽牌　洋基只能等待奇蹟

「翔平主動請客」 道奇隊友感動透露暖心日常

「翔平主動請客」 道奇隊友感動透露暖心日常

大谷翔平世界大賽48小時復出全記錄！幽默訊息振奮道奇軍心

大谷翔平世界大賽48小時復出全記錄！幽默訊息振奮道奇軍心

黑豹旗／南英擊敗復旦取得最後8強席次　8強出爐31日台南激戰

黑豹旗／南英擊敗復旦取得最後8強席次　8強出爐31日台南激戰

中華隊全員備戰12強賽　蔡其昌發加菜金勉勵：拿出拚勁和信心

中華隊全員備戰12強賽　蔡其昌發加菜金勉勵：拿出拚勁和信心

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

不斷更新／威爾斯開轟、大谷脫臼後首安！道奇4比5洋基

洋基球迷「超誇張搶球」！干擾貝茲接殺遭趕出場

38歲NBA前鋒宣布退休！結束17年生涯　蓋伊去年曾與勇士簽約

大谷翔平繼續先發力拚道奇4年來首冠！教頭：沒消息就是好消息

歷史之最！K湯轉戰獨行俠3戰砍15顆三分　厄文：他讓比賽變簡單

世界大賽道奇3連勝聽牌　洋基只能等待奇蹟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1威爾斯陽春砲！弗里曼關鍵一擊追分

2洋基迷超粗暴搶球被趕出場！

338歲NBA前鋒宣布退休！結束17年生涯

4大谷繼續先發力拚道奇4年來首冠！

5歷史之最！K湯轉戰獨行俠3戰15顆三分

最新新聞

1威爾斯陽春砲！弗里曼關鍵一擊追分

2柯瑞恐缺席1到2周！庫明加遭下放板凳

3洋基迷超粗暴搶球被趕出場！

4「翔平請客」 道奇隊友透露暖心日常

5世界大賽：大谷翔平48小時復出全記錄

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

蔡其昌發50萬加菜金勉勵中華隊　隊長陳傑憲喊話：打進東京！

大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退

南珉貞應援見球迷遞加油板　看到「明年要回來」感動拭淚

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

道奇vs洋基G2七局下半　大谷翔平盜壘「左肩脫臼」

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366