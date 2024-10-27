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黑豹旗／夢到開轟真的敲滿貫砲　大溪李旻翰生涯首轟

▲▼大溪高中李旻翰滿貫砲慶祝 。（圖／中華棒協提供）

▲▼大溪高中李旻翰滿貫砲慶祝 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

大溪高中今天（27日）在黑豹旗青棒賽16強面對強敵東體，靠著3局李旻翰滿貫砲助陣，單局拿下5分，4局再攻下5分大局奠定勝基，終場就以11比3擊敗東體，拿下8強門票，總教練鄭錦繁說：「沒想過會贏。」最後能夠獲勝，鄭錦繁歸功於球員想贏的企圖心。

李旻翰透露，自己花了很多時間研究東體投手，很開心能敲出高中生涯正式比賽首轟，證明自己不會比別人差，下一場將面對麥寮，他說：「這是復仇之戰，我們會給他們痛擊。」

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「講真的，沒想過會贏。」大溪總教練鄭錦繁表示，在9月桃園盃時，大溪也與東體交手過，當時沒能贏下來，「那時候東體在跑、打、守能力都優於我們很多。」在這次賽前，反而是球員鼓勵鄭錦繁，他說：「我們隊長跟我說，『不用擔心，我們會帶你去台南』，因為我們還沒有去過亞太那個球場比賽過，很高興他們說到做到。」

能夠贏下這場比賽，鄭錦繁歸功於球員想贏的企圖，「尤其在李旻翰那發滿貫砲之後，讓東體有點放棄。」不過後來東體在3局下立刻追回3分，鄭錦繁直言，「這就是東體可怕的地方。」

談到李旻翰這名球員，鄭錦繁說：「他是大賽型選手，在立德盃、桃園盃關鍵比賽都是他穩定輸出，雖然前幾場打比較不好，但我們教練還是相信他的能力，只是換個棒次、手氣。」

170公分的李旻翰剛到大溪時只有65公斤，現在已經變壯，來到80多公斤，對於自己的身材，他非常努力想要加強。鄭錦繁說：「我們在養成上面，包括重訓、運動營養都很重視。」大溪教練團不怕球員失敗，「我們反而開心他們失敗，希望他們走過那道坎，今天賽前就跟他們提醒，對手不是別人，只跟自己比賽，很開心他們跨過那道坎。」

李旻翰認為自己今天發揮不錯，他透露自己花很多時間準備比賽「前幾天也都在看他們投手的影片，雖然有些人沒有上場，但還是有準備。」

談到3局的滿貫砲，李旻翰說：「我在場下就告訴自己，等下會上去打擊，一定要固定攻擊策略，重心留好，一樣全力揮棒，始終保持自信」李旻翰站上打擊區，努力讓自己不受打不好、裁判好壞球影響情緒，讓自己不要有負面想法，「相信自己就會有好結果。」

▲▼大溪高中李旻翰滿貫砲慶祝 。（圖／中華棒協提供）

「我有刻意吃，認真做重量，從來不偷懶」李旻翰雖然身高不高，但今天敲出高中生涯首轟，「想證明自己，就算身材不好，但不會比別人差。」李旻翰平時也花很多時間鑽研打擊，「不足就調整，通常都會看大聯盟影片，學習下半身技術，然後再去特打，用心去感受、體會，慢慢改進。」

努力沒有白費，李旻翰今天真的開轟，不過他笑說：「我昨天真的有夢到，但不敢跟大家講，上去也沒多想，最後有美夢成真的感覺。」

進入8強後，大溪要面對麥寮，李旻翰說：「我們是有爭冠實力的球隊，往往會輸在心態上，希望我們全隊心態更強。」立德盃時大溪曾輸給麥寮，李旻翰說：「之前以些微差距輸了，這是復仇之戰，我們一定會做好準備，給他們痛擊。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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