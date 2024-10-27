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黑豹旗／麥寮陳冠樺延長賽關鍵安打：看大谷打擊學習

▲▼麥寮高中三壘手陳冠樺 。（圖／中華棒協提供）

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體育中心／綜合報導

中信盃黑豹旗青棒賽16強賽，今天（27日）雲林麥寮靠著5棒陳冠樺延長賽關鍵安打，一口去敲進2分，幫助麥寮打開氣勢，終場就以8比5擊敗高雄三民，順利晉級8強，陳冠樺表示，自己當下壓力很大，敲出安打後壓力釋放。

麥寮一路領先，直到7局下2出局後被三民林宥翔敲出追平安打，雙方進入延長賽。8局上麥寮先是靠著滿壘時的觸身球拿下超前分，隨後陳冠樺擊出安打，一口氣打下2分，讓麥寮延續攻勢，單局狂攻6分。

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總教練吳秉倫表示，當下沒特別跟陳冠樺說些什麼，「就只跟他們說，已經打到這裡了，不要輕易放掉好球，盡量攻擊。」吳秉倫認為，陳冠樺那支安打為球隊打起氣勢，最後才能贏下這場比賽。

高二的陳冠樺表示，自己能在關鍵打席敲出安打很開心，不過其實在那個打席之前壓力很大，學長也特別提醒他，「放輕鬆，有好球就攻擊。」能成功把跑者送回來讓他相當開心，他說：「想幫助球隊贏下勝利，當下壓力很大，打出去後壓力完全釋放。」

扛起麥寮5棒、三壘手位置的陳冠樺希望自己在剩餘的2年高中生涯中加強守備、打擊，他說：「最主要還是希望自己power好一點。」

陳冠樺很喜歡看大谷翔平的比賽，最欣賞他的打擊表現，大谷翔平也是他模仿對象，「主要是看他打擊，他在關鍵時刻都能打出安打，而且延伸做得很好，我會去看他比賽學習。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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