黑豹旗／掛球衣戴黃絲帶懷念故教頭李來發　林軒宇喊：做給總仔看

▲高苑工商選手、教練戴起黃絲帶 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

高苑工商在17日黑豹旗青棒賽擊敗美國學校闖進32強，隔天就傳來前總教練李來發肝癌病逝消息，讓教練、球員都相當難過，22日的32強戰開始，高苑都在場邊高掛故總教練李來發的30號球衣，胸前掛黃絲帶，希望能把好成績帶給他。

今天（26日）在16強戰面對美和高中，先發投手林軒宇一開始狀況不佳，首局就丟分，後來在心裡高喊：「平常心，做給總仔看！」後來狀態回穩，投完6局，只丟1分，幫助高苑4:1擊敗美和，闖進8強。

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今年李來發決定退休，卸下總教練一職，改由鄭英俊擔任總教練，鄭俊英在4月帶隊打東岸聯盟時離世，之後就改由林樺慶擔任高苑總教練，黑豹旗是林樺慶擔任總教練的第三個盃賽，他說：「以前當投手教練只要專注投手，現在全方位都要兼顧，不管投手、打擊、跑壘、戰術都要思考，調度跟反應都要很快。」

一年2度遇到總教練離世，高苑全隊上下都受到影響，林樺慶說：「一開始大家士氣都很低落，包括我也是，但沒辦法，我們還是要比賽，想辦法在心情上不要想太多，就全力以赴打出好成績，把最好的名次送給總教練。」

「李總在天上看我們」近期比賽時，高苑都會把30號球衣掛在場邊，比賽期間也胸前也別著花絲帶，林樺慶說：「李總在看，我們就做好我們的事，把好的成績送給李總。」今天賽後，林樺慶還會帶著全隊到李總的靈堂上香致意，全隊去看李來發，希望再讓他見見自己的子弟兵。

高三的林軒宇表示，在李來發過世後，一開始心情上受到影響，但後面就還好了，「放下就好了。」此戰第一局他也遇到危機，面對首名打者保送，接著被敲二壘安打丟分，不過後面越來越穩，他透露：「我在心裡喊一句話，之後就用平常心去投。」

原來他在心裡喊著：「做給總仔（李來發）看！」賽後林軒宇要到李來發的靈堂致意，他透露，自己有話想對李來發說：「不過這我不能講，想放在心裡。」

▲高苑工商高掛30號球衣 。（圖／中華棒協提供）