運動雲

>

黑豹旗／掛球衣戴黃絲帶懷念故教頭李來發　林軒宇喊：做給總仔看

▲▼高苑工商選手、教練戴起黃絲帶，高掛李來發的30號球衣 。（圖／中華棒協提供）

▲高苑工商選手、教練戴起黃絲帶 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

高苑工商在17日黑豹旗青棒賽擊敗美國學校闖進32強，隔天就傳來前總教練李來發肝癌病逝消息，讓教練、球員都相當難過，22日的32強戰開始，高苑都在場邊高掛故總教練李來發的30號球衣，胸前掛黃絲帶，希望能把好成績帶給他。

今天（26日）在16強戰面對美和高中，先發投手林軒宇一開始狀況不佳，首局就丟分，後來在心裡高喊：「平常心，做給總仔看！」後來狀態回穩，投完6局，只丟1分，幫助高苑4:1擊敗美和，闖進8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年李來發決定退休，卸下總教練一職，改由鄭英俊擔任總教練，鄭俊英在4月帶隊打東岸聯盟時離世，之後就改由林樺慶擔任高苑總教練，黑豹旗是林樺慶擔任總教練的第三個盃賽，他說：「以前當投手教練只要專注投手，現在全方位都要兼顧，不管投手、打擊、跑壘、戰術都要思考，調度跟反應都要很快。」

一年2度遇到總教練離世，高苑全隊上下都受到影響，林樺慶說：「一開始大家士氣都很低落，包括我也是，但沒辦法，我們還是要比賽，想辦法在心情上不要想太多，就全力以赴打出好成績，把最好的名次送給總教練。」

「李總在天上看我們」近期比賽時，高苑都會把30號球衣掛在場邊，比賽期間也胸前也別著花絲帶，林樺慶說：「李總在看，我們就做好我們的事，把好的成績送給李總。」今天賽後，林樺慶還會帶著全隊到李總的靈堂上香致意，全隊去看李來發，希望再讓他見見自己的子弟兵。

高三的林軒宇表示，在李來發過世後，一開始心情上受到影響，但後面就還好了，「放下就好了。」此戰第一局他也遇到危機，面對首名打者保送，接著被敲二壘安打丟分，不過後面越來越穩，他透露：「我在心裡喊一句話，之後就用平常心去投。」

原來他在心裡喊著：「做給總仔（李來發）看！」賽後林軒宇要到李來發的靈堂致意，他透露，自己有話想對李來發說：「不過這我不能講，想放在心裡。」

▲▼高苑工商選手、教練戴起黃絲帶，高掛李來發的30號球衣 。（圖／中華棒協提供）

▲高苑工商高掛30號球衣 。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

道奇球迷伸手干擾被護送離場　托雷斯：不清楚發生什麼事

道奇球迷伸手干擾被護送離場　托雷斯：不清楚發生什麼事

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

古林睿煬等3人確定辭退12強　曾頌恩、郭俊麟、黃恩賜遞補

古林睿煬等3人確定辭退12強　曾頌恩、郭俊麟、黃恩賜遞補

震撼！林志傑PLG開幕戰前拋震撼彈　正式宣佈本季結束將退休

震撼！林志傑PLG開幕戰前拋震撼彈　正式宣佈本季結束將退休

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

張志豪霸氣喊話明年要拿大賽MVP　陳江和笑回：你會留在兄弟嗎？

張志豪霸氣喊話明年要拿大賽MVP　陳江和笑回：你會留在兄弟嗎？

故意四壞後慘遭滿貫轟　洋基教頭：想要左投對決...

故意四壞後慘遭滿貫轟　洋基教頭：想要左投對決...

潘文輝手傷辭退12強！林昱珉成唯一旅外投手

潘文輝手傷辭退12強！林昱珉成唯一旅外投手

古林睿煬離台倒數？最快下周申請旅外！火腿持續積極交涉

古林睿煬離台倒數？最快下周申請旅外！火腿持續積極交涉

自由市場開市前哨戰！桃猿開複數約留朱育賢、林泓育

自由市場開市前哨戰！桃猿開複數約留朱育賢、林泓育

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

熱門新聞

道奇球迷伸手干擾被護送離場　托雷斯：不清楚發生什麼事

快訊／弗里曼延長賽驚天再見滿貫彈　道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

古林睿煬等3人確定辭退12強　曾頌恩、郭俊麟、黃恩賜遞補

震撼！林志傑PLG開幕戰前拋震撼彈　正式宣佈本季結束將退休

弗里曼再見滿貫砲史上第一支　大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

張志豪霸氣喊話明年要拿大賽MVP　陳江和笑回：你會留在兄弟嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

2道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

3古林等3人辭退12強　聯盟宣布遞補人選

4林志傑拋震撼彈　本季結束將退休

5大谷為滿貫砲嗨翻：最棒的全壘打！

最新新聞

1戴黃絲帶懷念李來發　林軒宇：做給總仔看

2林軒宇解危高苑勝美和闖黑豹旗8強

3大同被平鎮剛猛球速壓制　想打7局學東西

4黃天賜滿壘敲三壘打　平鎮頂級游擊手強化攻擊

5有問題找陳睦衡　邱立璿2局飆5Ｋ平鎮晉8強

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

邊荷律應援遇蟲蟲危機　嚇到露哭哭臉→驚慌逃

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷50轟球得主是誰？K董笑稱：不是我吧

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

謝和弦合唱2歲愛女　音悅超萌登台

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366