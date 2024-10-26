黑豹旗／林軒宇解危高苑勝美和闖8強　林樺慶：關關難過關關過

▲高苑工商棒球隊闖8強 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

中信盃黑豹旗青棒賽今（26日）進入16強賽事，高苑工商對上美和高中，靠著4棒吳瑞璁的逆轉安打，加上先發投手林軒宇6局好投，終場以4比1獲勝，順利闖進8強，下一戰將碰到衛冕軍平鎮高中。

此戰高苑的安打只有4支，比美和的5支還要少，所幸最後靠著對手的失誤延續攻勢，才能以3分差來獲勝。談到這場比賽表現，高苑總教練林樺慶說：「打擊回去還要再調整，不過我們這幾局有把握住攻勢，關鍵的一擊能串連起來，加上對方失誤，產生不錯的效果。」

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投手部分，林軒宇6局、83球被敲5安打，還有1次保送、1次觸身球，送出6次三振，僅第3局沒讓打者上壘，其他幾局都有遇到危機，林樺慶直言：「今天投手狀況也沒有很理想。」

「關關難過關關過」雖然今天不斷遇到危機，最後高苑都挺了過去，林樺慶說：「一局一局之後有比較穩下來，雖然過程很辛苦，但今天還是撐了下來。」

開局林軒宇就投出保送，還被敲出二壘安打，一開賽就丟分，不過林樺慶表示，自己每一局下來都會跟林軒宇討論，「每一局都是不一樣的調整，包括配球跟心情上的調整。」

林樺慶認為，心情對於林軒宇來說影響很大，「他對自己期望很高，關注度也高，要求很高，所以有稍微提醒他一下，在場邊微調，上去也不會差太多，選手都有做到教練要求的。」

林軒宇表示，自己第一局還在抓感覺，後面才越來越穩定。他透露當下總教練林樺慶跟他的談話：「他要我投球先搶好球數，不要壞球走在前，這樣很難丟，容易被打安打。」對於自己今天的表現，林軒宇認為普普通通，面對打者的第一顆球都沒控好，也被敲太多安打，還要再加強。

已經高三的林軒宇期許自己一年後能參與中職選秀，目標提升球速、球質，也希望加強體力、續航力，平時都會透過重量、跑步來訓練，「現在我的武器主要有滑球、變速球，還有投球的節奏是我最滿意的部分。」