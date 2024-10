大谷翔平獲美媒選為年度最佳球員　今年首次擊敗法官賈吉

▲▼大谷翔平。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

美國體育媒體《The Sporting News》每年都會評選MLB該年度的年度最佳球員,今天(25日)他們公布2024年度最佳球員為道奇日籍球星大谷翔平,大谷今年在媒體刊物界的票選,總算贏洋基法官賈吉(Aaron Judge)。賈吉在《棒球美國》(Baseball America)和《棒球文摘》(Baseball Digest),都擊敗大谷翔平獲得年度最佳球員。

Voted on by his peers, Shohei Ohtani is the Sporting News MLB Player of the Year by a landslide ????



????: https://t.co/tQNSXLX69E pic.twitter.com/aalLz5Ld9k