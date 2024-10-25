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大谷翔平獲美媒選為年度最佳球員　今年首次擊敗法官賈吉

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

美國體育媒體《The Sporting News》每年都會評選MLB該年度的年度最佳球員，今天（25日）他們公布2024年度最佳球員為道奇日籍球星大谷翔平，大谷今年在媒體刊物界的票選，總算贏洋基法官賈吉（Aaron Judge）。賈吉在《棒球美國》（Baseball America）和《棒球文摘》（Baseball Digest），都擊敗大谷翔平獲得年度最佳球員。

大谷翔平曾在2021年獲得《The Sporting News》年度最佳球員獎，今年再度獲獎是三年內的第二度，大谷也成為史上第11位兩度獲得該媒體年度最佳球員獎項的球員。

《The Sporting News》是美國老牌的體育期刊，自1886年首次發行直到2012年，之後轉型將重點移至網路平台，該媒體從1936年起，每年都會票選出年度MLB最佳球員，評選方式是蒐集30支球隊的球員、總教練和總管的投票結果。

大谷翔平今年球季打擊率為3成10，轟出54支全壘打，取得130分打點和59次盜壘，OPS為1.036，是國家聯盟的全壘打王及打點王，安打數也排在國聯第二，並且達成前所未有的「50轟、50盜」的成就。

大谷翔平除了獲選媒體刊物界的年度最佳球員，也入圍美國職棒大聯盟的「大聯盟年度最佳球員」與「國家聯盟最有價值球員」兩個獎項，而賈吉也同樣入圍「大聯盟年度最佳球員」與「美國聯盟最有價值球員」，年度獎項將在27日世界大賽G2比賽前公佈得獎者。

關鍵字： MLB大谷翔平賈吉

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