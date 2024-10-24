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黑豹旗／馮勝賢姪子施奕辰敲黎明唯一安打　享受與科班對決經驗

▲▼ 馮勝賢姪子施奕辰 。（圖／大會提供）

▲施奕辰 。（圖／大會提供）

記者王真魚／台北報導

中信盃黑豹旗32強賽，台南市黎明高中施奕辰有著特殊的棒球淵源，他的姑丈是前職棒好手馮勝賢。從小和表兄弟一起打球，耳濡目染下愛上棒球，但在親戚建議下，選擇以社團性質參與，而非就讀棒球科班。

這場對戰成德高中，施奕辰打出全隊第一支安打。「主要是鎖定投手直球，對方剛好投得比較高，有掌握住，就順著把球打出去。」他在比賽尾聲也登板投球，面對7名打者，投出1次三振，被敲3支安打，失掉4分責失。

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談到這場比賽，施奕辰表示賽前沒有預設立場，「就是盡情享受比賽，希望打出一場好看的比賽，只是當比數被開時，自己壞球投的比較多，控球確實不太理想。」

儘管如此，他認為這是很棒的體驗，「我們平常遇到的對手球速沒有這種層級，算是新的體驗，感覺很棒。當然也會想贏，不想輸球，最後拉開後就是告訴自己，好好享受、快樂打球。」

身為台南人，施奕辰是統一獅鐵粉，「我都會去台南球場看球，最喜歡陳鏞基的應援，也很喜歡陳傑憲，他每年都表現得很穩定，不太會遇到低潮，而且是帶領團隊的好隊長。」球隊今天的應援曲，幾乎都採用統一獅的加油歌。

明年還有一次參加黑豹旗的機會，談到目標，施奕辰笑說，「還是要看抽籤，畢竟之前我們第一場就對到科班了！」
 

關鍵字： 棒球黑豹旗施奕辰台南統一獅

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