運動雲

>

黑豹旗／黎明對科班0:33到0:11七年磨一劍 教頭：可以更好！

▲▼ 台南黎明高中 。（圖／記者王真魚攝）

▲台南黎明高中 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中信盃黑豹旗24日32強賽事，台南市黎明高中對戰科班成德高中，比賽前半段咬緊比分，但3局投手崩盤，單局失掉9分，最終還是0比11遭對手提前扣倒。挺進32強，已是黎明高中歷年最佳戰績，總教練陳少莆認為，球隊還是可以更好，「本來期待可以打出一場精彩比賽，可惜沒有按照計劃走。」

黎明高中前2局讓成德因失誤攻下2分，3局才被敲出安打，不過成德在張丞毅擊出本場首安後，展開猛烈攻勢，闕鈞宇單局敲雙安，包括2分打點二壘長打，黃秉森、孫凱宥也相繼敲安，加上黎明投手連2次投手犯規讓跑者免費堆壘，單局一口氣攻下9分奠定勝基。黎明3局半動用3任投手，仍擋不住對手重擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4局上，黎明高中有所突破，4棒施亦辰擊出全隊首支安打串連攻勢，2出局後林定緯遭觸身球保送，形成滿壘局面，成德投手潘智謙穩住陣腳，送出三振，自行化解失分危機。

成德高中5局最後攻勢，三上三下無功而返，本屆黑豹旗最終32強止步。

陳少莆賽後表示，賽前原本設定投手車輪戰，安排投手各丟1局，希望能撐到7局，「可惜第2任投手就開始有些狀況，主要是投捕搭擋有些問題，導致沒有計畫走。」

黎明高中2018年首次參加黑豹旗，陳少莆印象深刻，「那一場我們0比33慘敗（對台東體中），深刻反省後，學校也願意投入很多資源，現在我們在社團球隊中算是前幾名的。」

黎明在台南屬於升學的私立學校，陳少莆透露，這批選手基本上都有棒球底子，「主要是從柚城青少棒、青棒打上來，球隊也花很多時間練習，幾乎是每天。」他指出，打進32強是計畫內，「畢竟前面遇到的社團球隊先前都遇過。」

從0比33到今天的0比11，對黎明來說是很大進步，但陳少莆認為，應該可以更好，「7年後好不容易整頓出一批不錯的選手，還是很想好好比拚一下，雖然我們是社團球隊，還是希望選手要有勝負欲，大家都是運動員，沒有什麼不同。」

▲▼ 台南黎明高中 。（圖／記者王真魚攝）

▲台南黎明高中總教練陳少莆        。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 台南黎明高中黑豹旗32強賽成德高中比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李珠珢準備來台了？網友曝最新線索：台灣歡迎妳

李珠珢準備來台了？網友曝最新線索：台灣歡迎妳

不只追喬治！勇士本想組4巨頭　柯瑞：多數球隊不想幫我們

不只追喬治！勇士本想組4巨頭　柯瑞：多數球隊不想幫我們

平野惠一虧巨蛋打不好！陳子豪突然秀日文　抗議裁判手勢要明確

平野惠一虧巨蛋打不好！陳子豪突然秀日文　抗議裁判手勢要明確

黑豹旗／學長畢業後青黃不接　強恕慘遭白河扣倒止步32強

黑豹旗／學長畢業後青黃不接　強恕慘遭白河扣倒止步32強

鄭凱文台灣大賽好投回報教練信任　吳俊偉「拆彈」大吼：釋放壓力

鄭凱文台灣大賽好投回報教練信任　吳俊偉「拆彈」大吼：釋放壓力

統一獅背水一戰　餅總信心喊話：還有一絲希望

統一獅背水一戰　餅總信心喊話：還有一絲希望

聽周思齊建議見效！陳子豪開轟獲MVP　盼回洲際拋彩帶

聽周思齊建議見效！陳子豪開轟獲MVP　盼回洲際拋彩帶

黑豹旗／張信哲打擊如潮水！埋伏8棒單場3安　白河擊敗強恕闖16強

黑豹旗／張信哲打擊如潮水！埋伏8棒單場3安　白河擊敗強恕闖16強

除了大谷、賈吉！8大關鍵球員將左右世界大賽勝負

除了大谷、賈吉！8大關鍵球員將左右世界大賽勝負

台灣大賽3勝1敗王者優勢　歷史數據藏玄機

台灣大賽3勝1敗王者優勢　歷史數據藏玄機

熱門新聞

李珠珢準備來台了？網友曝最新線索：台灣歡迎妳

不只追喬治！勇士本想組4巨頭　柯瑞：多數球隊不想幫我們

平野惠一虧巨蛋打不好！陳子豪突然秀日文　抗議裁判手勢要明確

黑豹旗／學長畢業後青黃不接　強恕慘遭白河扣倒止步32強

鄭凱文台灣大賽好投回報教練信任　吳俊偉「拆彈」大吼：釋放壓力

統一獅背水一戰　餅總信心喊話：還有一絲希望

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李珠珢準備來台了？網友曝最新線索

2不只追喬治！勇士本想組4巨頭

3陳子豪開轟平野惠一抗議裁判手勢

4學長畢業青黃不接　強恕遭白河扣倒止步32強

5鄭凱文好投回報教練　吳俊偉振臂吼

最新新聞

1手指兩根骨折　洋基瑞佐拚世界大賽

2馮勝賢姪子敲首安　享受與科班對決

3黎明全校第一　立志台大電機圓球夢

4花5萬台幣買票看道奇與洋基世界大賽只能站

5對科班0:33⭢0:11 黎明:可以更好

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

G2統一獅10：3勝兄弟　邊荷律不捨轉身落淚

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

邊荷律應援遇蟲蟲危機　嚇到露哭哭臉→驚慌逃

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366