黑豹旗／黎明對科班0:33到0:11七年磨一劍 教頭：可以更好！

▲台南黎明高中 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中信盃黑豹旗24日32強賽事，台南市黎明高中對戰科班成德高中，比賽前半段咬緊比分，但3局投手崩盤，單局失掉9分，最終還是0比11遭對手提前扣倒。挺進32強，已是黎明高中歷年最佳戰績，總教練陳少莆認為，球隊還是可以更好，「本來期待可以打出一場精彩比賽，可惜沒有按照計劃走。」

黎明高中前2局讓成德因失誤攻下2分，3局才被敲出安打，不過成德在張丞毅擊出本場首安後，展開猛烈攻勢，闕鈞宇單局敲雙安，包括2分打點二壘長打，黃秉森、孫凱宥也相繼敲安，加上黎明投手連2次投手犯規讓跑者免費堆壘，單局一口氣攻下9分奠定勝基。黎明3局半動用3任投手，仍擋不住對手重擊。

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4局上，黎明高中有所突破，4棒施亦辰擊出全隊首支安打串連攻勢，2出局後林定緯遭觸身球保送，形成滿壘局面，成德投手潘智謙穩住陣腳，送出三振，自行化解失分危機。

成德高中5局最後攻勢，三上三下無功而返，本屆黑豹旗最終32強止步。

陳少莆賽後表示，賽前原本設定投手車輪戰，安排投手各丟1局，希望能撐到7局，「可惜第2任投手就開始有些狀況，主要是投捕搭擋有些問題，導致沒有計畫走。」

黎明高中2018年首次參加黑豹旗，陳少莆印象深刻，「那一場我們0比33慘敗（對台東體中），深刻反省後，學校也願意投入很多資源，現在我們在社團球隊中算是前幾名的。」

黎明在台南屬於升學的私立學校，陳少莆透露，這批選手基本上都有棒球底子，「主要是從柚城青少棒、青棒打上來，球隊也花很多時間練習，幾乎是每天。」他指出，打進32強是計畫內，「畢竟前面遇到的社團球隊先前都遇過。」

從0比33到今天的0比11，對黎明來說是很大進步，但陳少莆認為，應該可以更好，「7年後好不容易整頓出一批不錯的選手，還是很想好好比拚一下，雖然我們是社團球隊，還是希望選手要有勝負欲，大家都是運動員，沒有什麼不同。」

▲台南黎明高中總教練陳少莆 。（圖／記者王真魚攝）