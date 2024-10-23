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黑豹旗／張信哲打擊如潮水！埋伏8棒單場3安　白河擊敗強恕闖16強

▲▼白河商工張信哲猛打賞 。（圖／中華棒協提供）

▲白河商工張信哲猛打賞 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

白河商工棒球隊2019年才成立，曾在2021擊敗鶯歌工商等強隊，奪下黑豹旗第6名，今年黑豹旗白河一路過關斬將晉級，今（23日）面對北市青棒強權強恕，以15比2扣倒對手，順利晉級16強。

此戰白河全場14支安打，包含3支二壘安打，還有1支三壘安打；投手部分，黃宥淋3局丟2分，接著楊淀丞、陳宇恩、游佳緯各投1局無失分。總教練蔡士凡說：「今天一直不斷跟選手強調，不管輸贏，內容、態度要好。」

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黑豹旗20人登錄名單中，白河此戰用了17人，幾乎能上場的全上場了，蔡士凡說：「在後段比賽分數拉開後，慢慢換人，讓大家都有機會上場比賽。」在進入16強後，白河即將面對玉里高中，將會是一場硬戰。

不過由於黑豹旗賽程比賽休息日較長，平時白河都如何讓選手調整？蔡士凡回應，通常都是針對下一場比賽內容去調整，「例如對方左投好，我們就讓左打多練一點，但基本上都是正常調整。」

埋伏在8棒的張信哲此戰3打數3安打，其中2支二壘安打，是打擊最火燙的打者，蔡士凡認為他是個大剌剌個性的選手，很容易分心，所以需要提醒他專注。張信哲則表示，自己今天沒有想太多，就是平常心去打，不希望給自己太多壓力。

「之前木聯2次跟強恕打都輸，賽前還是有點緊張。」過去在木棒聯賽上，白河2度遇到強恕，一次1比8，張信哲說：「還有一場我們輸了3、4分。」

張信哲的偶像是洋基強打索托（Juan Soto），最欣賞他的就是選球能力，希望自己也能成為具有選球能力的強打。

過去張信哲以守備著稱，優勢在外野守備的判斷能力，但近期打擊狀況也很好，他說：「昨天練球時球感不錯，教練還跟我說『哎呦，最近狀況不錯』，我心情就很愉悅，跟這個好心情去打。」

談到自己突然長出來的打擊能力，他說：「黑豹旗開始，真的是突然長出來的，之前一個盃賽大概就一兩支安打而已，應該是訓練讓我變強的。」

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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