黑豹旗／美和蔡凱威跑出場內全壘打　阿伯是前青棒國手從小特訓

▲黑豹旗，美和高中蔡凱威。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗22日進行64強賽，屏東美和中學蔡凱威首局就跑出場內全壘打，不但帶動氣勢，也奠定基礎，培養出投打俱佳的潛力。蔡凱威的伯父蔡奇勳是美和校友，從小在家幫他「補習」棒球課，奠定基礎，投打都有不錯的潛力。

蔡凱威先發鎮守游擊，排第5棒，首局在一壘有跑者時，掃出深遠飛球，衝回本壘形成場內全壘打。他比賽後表示，「沒想過可以跑出場內全壘打，相信（三壘指導）陳耿佑教練。」這是他高中生涯首次跑出場內全壘打。

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目前高三的蔡凱威，從小受到棒球世家薰陶。「因為學校有棒球隊，加上家裡有人在打棒球，阿伯（蔡奇勳）從國小就開始指導我，教我一些觀念和動作。」不過自從上國中住校後，跟伯父的特訓時間就減少了。蔡奇勳過去也是美和校友，曾接受名教頭李瑞麟指導，1985年獲選IBA青棒錦標賽中華隊國手。

談到今年黑豹旗賽事，蔡凱威坦言打擊表現還未恢復到理想水準，「可能是心態的問題。」投手方面，過去主要擔任後援，現在高三偶爾也會先發，兩邊都要兼顧。由於高三球員較少，讓他感受到些許壓力，「高一學弟們比賽經驗還不夠豐富。」

熱愛棒球的蔡凱威，是中華職棒兄弟象隊的球迷，「因為有學長在那邊打球，加上家人一直都支持兄弟。」他提到，目前效力兄弟象的學長張士綸，在國中時期就是學長，同樣守游擊所以平時也會偷偷觀察學習學長。