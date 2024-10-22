運動雲

>

黑豹旗／美和蔡凱威跑出場內全壘打　阿伯是前青棒國手從小特訓

▲▼黑豹旗，美和高中蔡凱威。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黑豹旗，美和高中蔡凱威。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗22日進行64強賽，屏東美和中學蔡凱威首局就跑出場內全壘打，不但帶動氣勢，也奠定基礎，培養出投打俱佳的潛力。蔡凱威的伯父蔡奇勳是美和校友，從小在家幫他「補習」棒球課，奠定基礎，投打都有不錯的潛力。

蔡凱威先發鎮守游擊，排第5棒，首局在一壘有跑者時，掃出深遠飛球，衝回本壘形成場內全壘打。他比賽後表示，「沒想過可以跑出場內全壘打，相信（三壘指導）陳耿佑教練。」這是他高中生涯首次跑出場內全壘打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前高三的蔡凱威，從小受到棒球世家薰陶。「因為學校有棒球隊，加上家裡有人在打棒球，阿伯（蔡奇勳）從國小就開始指導我，教我一些觀念和動作。」不過自從上國中住校後，跟伯父的特訓時間就減少了。蔡奇勳過去也是美和校友，曾接受名教頭李瑞麟指導，1985年獲選IBA青棒錦標賽中華隊國手。

談到今年黑豹旗賽事，蔡凱威坦言打擊表現還未恢復到理想水準，「可能是心態的問題。」投手方面，過去主要擔任後援，現在高三偶爾也會先發，兩邊都要兼顧。由於高三球員較少，讓他感受到些許壓力，「高一學弟們比賽經驗還不夠豐富。」

熱愛棒球的蔡凱威，是中華職棒兄弟象隊的球迷，「因為有學長在那邊打球，加上家人一直都支持兄弟。」他提到，目前效力兄弟象的學長張士綸，在國中時期就是學長，同樣守游擊所以平時也會偷偷觀察學習學長。

關鍵字： 屏東美和中學蔡凱威全壘打棒球潛力

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

兄弟G3先發出爐！兩屆MVP陳俊秀首度先發

兄弟G3先發出爐！兩屆MVP陳俊秀首度先發

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

感謝牧倫斯「發現」中場遊戲問題　夢想家再致歉：積極改進

感謝牧倫斯「發現」中場遊戲問題　夢想家再致歉：積極改進

古林睿煬有機會再登板！餅總談投手147特攻：兄弟有空間

古林睿煬有機會再登板！餅總談投手147特攻：兄弟有空間

勇士本季將令人驚訝！　老八傳奇前輩評「補進這兩人很關鍵」

勇士本季將令人驚訝！　老八傳奇前輩評「補進這兩人很關鍵」

黑豹旗／對戰北科附工打滿7局給100分　大園全台最豪華球經陣容

黑豹旗／對戰北科附工打滿7局給100分　大園全台最豪華球經陣容

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

熱門新聞

統一獅G3先發出爐！陳鏞基扛4棒、林安可仍未先發

兄弟G3先發出爐！兩屆MVP陳俊秀首度先發

河村勇輝「合約升級」破200萬人查看　灰熊一哥：他總是搶盡風頭

黑豹旗／突破僵局再見暴投互噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

擺爛選他？17歲NBA準狀元大學首秀超全能　3分鐘搧2鍋砍22分6助攻

穆倫斯想幫球迷賺獎金「球塞不進去」　夢想家遭疑詐騙急澄清

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣大賽第3戰　統一獅先發出爐

2兄弟G3關鍵搶勝！陳俊秀首度先發

3河村勇輝「合約升級」破200萬人查看

4再見三振噴垃圾話　莊敬教練制止：輸不起嗎

5NBA準狀元大學首秀　3分鐘搧2鍋

最新新聞

1不斷更新／兄弟突破羅昂封鎖3比0領先

2蔡凱威阿伯是前青棒國手從小特訓

3郭俊麟列不出賽名單　備戰G4先發？

4美和克嘉中闖32強獲加菜金

5陳子豪偷點自豪漂亮　休息室傳來笑聲

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

胡金龍勉勵有效！　林祖傑沒想到拿單場MVP

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

餅總讚賞林祖傑「可愛」安打　邱智呈自打球送醫檢查

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366