黑豹旗／徐總說全力跑壘為什麼要教　北科林建男：散漫就都不用講

▲北科附工棒球隊 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

黑豹旗第一屆、第二屆亞軍北科附工去年奪下第5名，沒想到今年在64強遭遇鋁棒組的大園國際高中，打線無法突破，沒能扣倒對手，打滿7局4比0獲勝。總教練林建男表示，不能以分數去看待這場比賽，重要的是內容，今天打線比較被動、鬆懈，球隊比賽結束之後立刻收拾，回學校做精神教育。

「不能去說對方是社團、鋁棒的，對方總教練吳教練（吳修量）也是科班教練，陣中也很多科班底子球員。」林建男認為，對方一定很想跟木棒組比賽，想把彼此距離拉近，會去做超乎本身的事。

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林建男賽前就跟球員提醒，贏下這場比賽應該沒什麼問題，重要的是內容。賽後北科立刻收拾東西，馬上回學校重新準備即將到來的32強，餐點也在車上吃。

林建男表示，今天的北科球員打起球來太散漫，「很不好看，我們要把內容打給人家看，所以現在要快點回去跟他們講。」像是保送之後上壘，對方捕手牽制，北科跑者認為對方捕手不會丟，慢慢回壘沒有撲，「比較散漫就什麼都不用講了。」

「什麼都要教練提醒會很可惜，棒球領悟力差！」林建男不斷強調態度，他也提出問題，「為什麼今天會這樣？哪裡鬆散了？全力跑壘不是基本的嗎？」

他舉例提到前味全龍、義大犀牛總教練徐生明，「徐總之前說過，為什麼全力跑壘要教，這不是打棒球基本的，本來就應該這樣嗎？」今天北科有許多球，對方守備沒有接確實，若打者全力跑壘就會有機會上壘，「現在台灣棒球，我們就是要想辦法教育這些孩子，把棒球放在前面的球員這樣真的比較可惜。」

打完整場，林建男認為投手基本壓制力還是有，但就是打者很被動，「可能覺得對方壞球很多，後面好球也沒打，就變得要被動出棒。」而且對方大園的投手前一場也投十幾次三振，球速達到130以上，「今天我們打不好就是節奏不好而已，打不好對方就會很好守備。」

接下來北科要回去再教育，下一場面對強敵鶯歌，「接下來對手都是木棒組，8強、冠軍賽會遇到的那種隊伍。」林建男會再繼續導正球員觀念，他說：「對方教練是科班教練，他的孩子也在科班打球，他在鼓勵孩子，我也是在鼓勵孩子，但就看他們有沒有辦法理解，回去要再精神教育，我們棒球素質要提升。」