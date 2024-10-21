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黑豹旗／8人球經細膩分工　興大附中抱傑尼龜出賽、10屆學長相挺

▲▼興大附中棒球隊興大附中球經陳姿岑、江昀儒、周佑玟、李翊瑄（左至右） 。（圖／中華棒協提供）

▲興大附中棒球隊球經陳姿岑、江昀儒、周佑玟、李翊瑄（左至右） 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

過去連續8年興大附中在黑豹旗都止步預賽，去年隊史首度闖進64強，今年再度挺過預賽，晉級64強。今（21日）面對台南鋁棒組強權黎明高中，跨越10屆的學長們前來力挺，陣中還有8名球經，每個人都各司其職，幫助球隊打出一場又一場的好球。

在今天的64強賽中，興大附中1比11不敵黎明，但學校包括校長、家長、老師，還有學長們都到場相挺，十分溫馨。學長們紛紛表示，「學弟們打進64強很不容易，而且又來到台北比賽，當然要來加油，以前學長也都是這樣對我們的。」

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興大附中總教練黃心麒是14屆的學長，現在回到學校擔任體育老師，其他還有17屆至剛畢業的學長都回來加油，「最遠也有從台南、高雄來幫忙的。」

▲▼興大附中棒球隊10名學長陣容 。（圖／中華棒協提供）

▲興大附中棒球隊10名學長陣容 。（圖／中華棒協提供）

興大附中棒球隊學長、學弟之間感情很好，黃心麒透露，每年寒暑假球隊都會舉辦OB賽，邀請各屆學長們回家，所以感情聯結很好，「之前出去比賽，我們經費比較不足，學長們也是義無反顧的募捐，想盡辦法幫助學弟。」

除了場上的球員外、場邊的學長外，還有一群人默默幫助著興大附中棒球隊，那就是他們的球經。陣中8名球經，今天有7人到場，黃心麒相當感謝他們：「我特別要感謝他們，很多人覺得球經來球場就是看比賽或是做雜物，但我們的球經每個人都各司其職，做好該做的事，有2個人負責直播，也有完全不懂棒球的開始學紀錄。」

球經在場邊紀錄也幫助黃心麒許多，他說：「像今天對方換代打，但我們沒有被告知，是球經跟我說我才上去了解。」8人球經的運作完整、細膩，成為興大附中最棒的助力，「有時候他們還會幫忙餵球，所以有人問我，球經為什麼需要這麼多，我真的很感謝他們，他們是非常不可或缺的一份子。」

球經陳姿岑、江昀儒、周佑玟、李翊瑄今天在現場分別幫忙拍照、紀錄、直播，他們說：「都是對棒球有興趣，所以想更認識棒球，也開始學紀錄。」能在練習時幫忙打理一切，甚至還幫忙餵球，球經們不會感到辛苦，「因為能幫他們，這些事情很有趣，很喜歡棒球，真的很熱血。」

今天看到球隊輸球，許多球員留下不甘心的淚水，球經們也說：「看到也很想哭，很心疼他們。」

是不是因為有喜歡的男生在棒球隊才加入球經陣容，他們一口同聲的回答：「沒有！沒有！」原來他們都是對棒球有興趣，有人回答：「我從義大犀牛開始支持高孝儀，因為他才看棒球，很可惜他今年退休了。」

也有人回答：「因為經典賽喜歡張育成，剛好我們學校在找球經，所以我決定加入。」有人則回應，其實自己比較少看球，比較有關注的球員是陳晨威、陳傑憲，「因為很帥。」

比賽過程中，興大附中有球員一直抱著傑尼龜的玩偶，球經回答：「其實也沒有什麼特殊原因，就是學長留下來的傳統。」黃心麒則說：「我們看到職棒都有特殊的慶祝方式，所以就想要去做一些慶祝，像是這隻傑尼龜，之前也有灌籃動作之類的。」

▲▼興大附中棒球隊興大附中球員抱著吉祥物傑尼龜 。（圖／中華棒協提供）

▲興大附中棒球隊興大附中球員抱著吉祥物傑尼龜 。（圖／中華棒協提供）

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