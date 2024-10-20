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黑豹旗／虎尾蔡易錚學李維拉卡特球飆完封勝　不捨偶像潘威倫引退

▲▼黑豹旗虎尾高中蔡易錚。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黑豹旗虎尾高中蔡易錚。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗20日在三重棒球場進行64強賽，虎尾高中蔡易錚89球完封7局，率隊以9比0擊敗澎湖聯隊，闖進32強平隊史最佳成績。蔡易錚曝投球策略以變化球為主，尤其是看大聯盟救援王李維拉（Mariano Rivera）影片學的卡特球。此外他也提到，偶像是潘威倫，對於他今年引退感到不捨。

蔡易錚以89球投完7局，僅被敲3支安打，奪9次三振，無失分，拿下生涯首場完封勝。他透露，投球策略以變化球為主，約佔七成。

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蔡易錚特別提到自己的拿手球種是卡特球。「我有看大聯盟那個李維拉的影片，」蔡易錚說，「主要學習他的握法和出手點。」有趣的是，這位年輕投手是在校長劉惟中的推薦下開始研究李維拉的投球技巧。

談到自己的棒球之路，蔡易錚表示國小時曾打過科班，國中一年級時因升學考量而中斷。直到高中才重新加入球隊，「因為我從小就會看球，棒球一直是我的興趣。」他說。

談到這場完封勝，蔡易錚坦言：「其實沒想到會完投，大概投到第四局時，聽到隊友說我的三振還蠻多的，才開始想到可能可以完投。」

身為雲林人的蔡易錚，小時候因為統一獅曾在斗六設主場而成為獅迷。他特別提到，最喜歡的球員是潘威倫。談到潘威倫今年引退，蔡易錚顯得很不捨：「很難過。」他欣賞潘威倫冷靜的特質，「他常常看不出什麼表情，可能被打了也沒關係，很厲害。」

對於今年的總冠軍賽，蔡易錚雖然支持統一獅，但也表示理解目前的情況，「雖然輸了第一場，古林睿煬昨天受傷退場很可惜，但我相信後面可以贏回來，以4勝1敗封王。」

關鍵字： 黑豹旗虎尾高中蔡易錚大聯盟棒球

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