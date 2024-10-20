黑豹旗／澎湖女將洪晴萱守住兩球　最後一次參賽開心有轉播

▲黑豹旗澎湖聯隊，洪晴萱。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗20日在三重棒球場進行64強賽，澎湖聯隊先發二壘手洪晴萱高三首次參加黑豹旗，也是最後一次，處理兩球留下珍貴回憶。

洪晴萱表示，這次比賽讓她感到非常開心，特別是接到兩個滾地球的經驗。「我覺得很開心守到兩個滾地球，終於有球打過來，不然二壘球很少。」她說。對於久違在正式場地比賽，第一場有保送上壘很開心，但她認為第三場比賽最為難忘，因為還有電視轉播，可以讓認識的人看到自己的表現。

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洪晴萱的棒球之路始於興仁國小時期。當時練田徑的她，在體育老師兼任棒球隊教練牽線下，被邀請嘗試這項運動。她回憶道，「我當時覺得蠻好玩的，所以加入球隊。」在國小階段，她曾參加過澎湖當地的菊島盃以及縣內的聯賽。

雖然國中時期專注於田徑，專攻八百米項目，但高中時重拾棒球，教練蔡良銓特別讚揚洪晴萱的態度，透露她的練習出席率全隊最高，「這點真的很棒。」。洪晴萱表示，棒球的魅力在於「參與勝利的那種感覺，還有在烈日下打球的感覺，這樣會很開心。」

對於這次黑豹旗的參與，洪晴萱顯得珍惜且感恩。她說，「很感謝大家。」由於是高三生，這可能是她最後一次參加正式的棒球比賽。

雖然未來可能因為升學等原因而無法繼續打球，但這次黑豹旗的經歷無疑為洪晴萱的棒球生涯畫下完美句點，也為她的高中生活增添了難忘的一筆