黑豹旗／大溪高中注入「運動科學」　二刀流選手林珺球速提升5公里

▲黑豹旗，大溪高中今年投入運科訓練。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

大溪高中在中信盃黑豹旗以7比0擊敗中興高中闖進32強，范博超先發好投、林珺希投打俱佳，近期團隊戰力提升，歸功於自6月開始投入科學化訓練，校長王冠銘支持下，與校外的「NiceSports 好的運動」訓練中心合作。

大溪高中總教練鄭錦繁表示，球隊每月至少與好的運動中心進行兩到三次訓練。他指出，中心的訓練理念與球隊風格非常契合。鄭錦繁強調，雖然成效不會立即顯現，但仍需給予選手一兩個月的時間來調整身體狀況、揮棒模式和投球技巧。

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鄭錦繁特別提到訓練中心的先進設備和專業指導給他留下深刻印象。「小朋友在學習能力上進步很多，他們在講的比我們更細緻，」鄭錦繁舉例說明，身體重心維持、打擊仰角、如何增加球速等細節，這些方法與傳統的「徒法煉鋼」訓練方式有很大差距。他認為，這種科學化訓練讓球員更清楚自己應該做什麼，效果比單純反覆練習更好。

鄭錦繁還提到，該中心提供了寶貴的建議，特別是關於投手如何在保持速度的同時提高準確性。「有很多投手為了求準確度，而沒有去開發球速。」他說，「這一兩個月的調整效果顯著。」

大溪高中二刀流選手林珺希也分享了科學化訓練的收穫。他表示學到了發力的順序，無論是投球還是打擊都有所幫助。林珺希認為這些訓練已經在實戰中發揮效果，他的球速在半年內提升了約5公里，從高一時的142公里增加到現在的147公里。

鄭錦繁特別感謝校長王冠銘的支持，「我們王校長對運動發展非常重視，特別幫我們找了經費，讓我們有這麼好的訓練機會。」