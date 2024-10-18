黑豹旗／中山高中單局灌進14分淘汰僑泰高中　晉級32強

▲台中市僑泰高中。（圖／記者楊舒帆攝）

體育中心／綜合報導

中信盃黑豹旗青棒賽今天（18日）再進行64強賽，中山高中單局灌進14分，提前在4局下以15比0擊敗僑泰高中，順利挺進32強。

僑泰高中一局上第一棒楊竣宇靠著對手觸身球保送上到了一壘，第二棒林德益擊出游擊方向滾地球造成游擊手接球失誤，一壘跑者繞過二壘的同時與中山高中游擊手蔡昀睿發生身體碰觸，被壘審判定妨礙跑壘攻佔三壘得分大門，緊接著一壘跑者抓準機會盜上二壘，下一棒的蔡建陞選到四壞球上到一壘，

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此時僑泰高中一局上無人出局攻佔滿壘，大好的得分機會，但中山高中先發投手古騏昊面對滿壘的壓力連投出三次三振化解危機，賞了僑泰高中一次滿壘計。

中山高中二局下蔡昀叡在一出局後靠著僑泰高中左外野手判斷錯誤上到二壘，下一棒王子豪擊出游擊滾地球，僑泰高中游擊手林德益第一個接球動作沒有順暢的情況下，匆忙傳向一壘造成暴傳，二壘跑者也藉機跑回本壘攻下中山高中的第1分。

前三局兩隊都無法將攻勢串聯，比數保持在1比0的情況，來到了四局下卻風雲變色，中山高中首名打者黃皓揚靠著內野安打站上一壘，開啟了這局的攻勢，

僑泰高中投手群接連被擊出6支安打，並且送出8次四死球，加上隊友守備不幫忙接連失誤之下，中山高中單局灌進14分，就以15比0提前結束比賽。