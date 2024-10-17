黑豹旗／對木棒組嘉義高中連飆3K　台中二中王金甲：明年要贏

▲▼台中二中投手王金甲 。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

台中二中睽違6年闖進黑豹旗64強，不過今（17日）對戰嘉義高中因遲到關係遭到裁定，雙方仍上場打一場友誼賽，台中二中投手王金甲表現優異，讓雙方教練都稱讚，他說：「以前沒有面對過木棒組，今天首度對上他們，沒想過能連續3次三振，很開心。」

王金甲此戰主投3局，被敲4安打，丟3分，不過在2局下面對甲組的嘉義高中打線，連續飆出3次三振，讓對方3上3下。雖然最後二中仍以0:3輸球（紀錄上是0:7裁定敗），不過王金甲仍滿意自己的表現，「目標不是贏，主要是希望今天投得好，不要丟太多分，今天投得還不錯，不過打擊要加強。」

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除了有犀利的直球外，王金甲的武器主要為縱向滑球，「今天這顆縱向滑球都有引誘到對手，讓對方揮空。」因遲到遺憾結束了今年的黑豹旗之旅，王金甲明年升上高三還有最後機會，他也為自己設下目標，「希望明年至少要贏一組木棒球隊。」

事實上王金甲從小學二年級就開始打棒球，「因為看爸爸打壘球，後來玩全民打棒球，所以才開始打球。」而王金甲的偶像則是洛杉磯道奇日籍二刀流選手大谷翔平，也希望自己能跟大谷一樣，在投、打兩端都有好表現。

小學時期是校隊球員的王金甲，因為覺得自己開始與隊友有差距，看清了現實，所以將棒球當作興趣，後來以課業為重，也順利考上台中二中。除了棒球外，王金甲現在也會去打排球，多方發展。