黑豹旗／大理6比3勝東石　左投陳煒誠前4局無安打率隊闖進32強

▲黑豹旗大理高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

中信盃黑豹旗17日兩支木棒球隊在64強碰頭，大理高中左投陳煒誠前4局未讓對方敲任何安打，主投5.1局，被敲3安打失3分。大理火力集中在中心打線，第4棒至第6棒都敲出二壘安打，最終以6比3獲勝，前進32強。

大理首局打線就靠兩保送攻佔得點圈，陳子恩適時安打先馳得點，2局上開路先鋒陳恩祈也敲安打進帳1打點，4局上第6棒劉安隸二壘安打開路，下一棒鄧富洋延續攻勢七支安打進帳1分，5局上高均騰保送後，第4棒、5棒高誠祥、陳子恩連續兩棒二壘安打追加2分拉開比數，以4比0領先。

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大理先發左投陳煒誠6局下遇到亂流，失2分退場，接替的李睿騰也挨安打掉1分，得算在陳煒誠帳上，被追近至3分差的大理，馬上在7局上利用張皓翔安打及對方守備失誤攻佔保險分，最終就以3分差獲勝。

大理高中總教練鍾陳慶國賽後表示，陳煒誠擔任先發是投手教練林其緯的安排，主要考慮到對方陣中左打者較多。「他的速度在130公里出頭，但球路變化多，特別是左右兩邊的變化球蠻會釣中打者的。」鍾陳慶國說。

談到陳煒誠在六局亂流的狀況，鍾陳慶國解釋，「他想要自己完成這一場，但體力方面有點下降，所以才會失分。」他認為陳煒誠整體表現還算不錯，「算是還在控制當中，可能有些時候球有突然跑掉，但他還是撐到第五局。」

對於球隊的攻擊表現，鍾陳慶國感到滿意，「有些戰術實施都還不錯，能適時安打，讓我們的分數一直保持領先。」他特別強調最後一局的保險分對投手信心的重要性。

展望下一場對上麥寮高中與成大南工勝方的比賽，鍾陳慶國推測會對決麥寮高中，針對對方的快速球進行調整，「麥寮投手的快速球攻擊我們會再針對這個問題去做調整。」他認為球隊的打擊穩定是優勢，但也強調投手的穩定性需要再提升，以應對更強的對手。