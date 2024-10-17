黑豹旗／從籃球到棒球　育達曾秉鈞苦練進步多獲隊長按讚

▲桃園市育達高中曾秉鈞。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

中信盃黑豹旗17日在桃園青埔棒球場進行64強賽，桃園市育達高中隊長張喻翔雙安、兩保送擔任稱職的開路先鋒，率隊闖關32強，他特別點名曾秉鈞進步最多，沒有科班底子卻苦練有成，此戰攻守都有發揮。

張喻翔表示，這次打進32強讓他感到開心，達成了隊史最佳紀錄。談到個人表現，他提到從高一到高三，出賽經驗的累積讓他在場上的心態更加成熟。「從高一到現在，之前都打第二棒，到高三才打先發，我比較喜歡打第一棒的感覺，覺得自己比較適合。」張喻翔說。

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對於隊友的成長，張喻翔特別提到曾秉鈞的進步，「他高一時可能接球判斷都不太好，但這次比賽第一場和第二場都有很好的精彩守備。」他透露，曾秉鈞平常也會留下來加強練習。談到未來規劃，張喻翔表示會以讀書為主，「如果大學有球隊的話會繼續打。」

曾秉鈞則分享了他的棒球之路，原本在國中時是打籃球的他，因為學長介紹才知道育達有棒球隊而加入。「我其實打籃球比較沒那麼出色，所以高中就決定繼續打棒球。」曾秉鈞說。

談到自己的進步，曾秉鈞感謝學長王致傑的指導，「學長教我很多，給我一些觀念和經驗傳承，包括打擊方面和守備方面。」他提到前一場對戰屏東高工時吃了三個三振，但學長給了他很多建議，希望他能聽進去。

對於黑豹旗的意義，曾秉鈞表示：「至少在高中三年可以留下一個回憶，上電視，然後跟隊友一起奮戰的感覺。」他也提到，大學可能會以興趣為主繼續打球。