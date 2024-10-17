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黑豹旗／安芝儇迷、前拳擊手當球經　育達「女力」熱舞魅力四射

▲▼桃園市育達高中。（圖／記者楊舒帆攝）

▲桃園市育達高中熱舞社。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

中信盃黑豹旗17日在桃園青埔棒球場進行64強賽，桃園市育達高中在桃園主場開戰對戰新店高中，場邊相當熱鬧，由熱舞社開場表演帶動士氣，3位球經盡責記錄、拍照，都成為場邊另類「嬌點」。

育達高中熱舞社劉芷榆、吳庚琦、王燕月、殷詠柔演出開場舞，兩天前才收到消息，臨時以之前跳過的舞蹈重新編排，儘管紅土場地有點困難仍賣力演出。育達高中比賽過程中場邊會響起職棒啦啦隊的應援曲，儘管曲風不太一樣，她們仍按照節奏跳應援，有了新的體驗。

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高三學姊葉宥芸參與了3年黑豹旗，高一那年球隊也打進32強，她表示，「還記得高一時球隊打到32強遇到高苑很可惜，最後一次參與黑豹旗緊張又開心，球隊能一直晉級很棒，很多球員從高一到高三進步很多。」

葉宥芸畢業於桃園市光明國中，校內就有科班球隊，因此開始關心棒球，也喜歡桃園在地職棒隊樂天桃猿。最喜歡的球員是陳晨威，她說，「很帥，打擊很厲害，應援曲好聽。」

高二球經劉品圓因為喜歡球隊氣氛而加入，職棒則是最喜歡看台鋼的比賽，但她關注的是韓啦啦隊成員安芝儇，「她很漂亮，身材很好，還是會看比賽，但沒有特別喜歡的球員。」

高一的菜鳥球經李雅億來頭不小，國中時期曾練過拳擊，還拿過全國總統盃第三名，但因為太累而高中沒有延續，仍熱愛運動，所以加入球隊。她說，「喜歡球場的氣氛，學習寫記錄，以前沒現場看過棒球比賽，第一次參與黑豹旗覺得心情起伏很大。」

▲▼桃園市育達高中。（圖／記者楊舒帆攝）

▲桃園市育達高中。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 球經桃園育達高中黑豹旗熱舞社棒球

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