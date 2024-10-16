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黑豹旗／壽山一雪三戰之恥逆轉普門　教頭：這股氣悶很久了！

▲▼ 壽山高中 吳菖育、吳祉恩 。（圖／棒協提供）

▲吳菖育破無安打開啟球隊一波攻勢。（圖／棒協提供）

記者王真魚／桃園報導

中信盃黑豹旗16日青埔球場賽事，進行混合組預賽最後一天，壽山高中5局下灌進8分逆轉，終場8比1擊敗普門高中。壽山總教練郭東晏直言，近3次交手普門，都是遭到逆轉，「我們糾結在一起很久了，就在等這股氣，真的悶很久了！」

兩隊此役4局打完仍是0比0，普門5局靠犧牲打先馳得點，壽山下半局趁換投反攻，一口氣灌進8分奠定勝基。

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郭東晏回憶，從4月東岸聯盟，到之後的桃園盃、立德盃，都是遺憾的結局，「這3場，都是我們先領先，然後被逆轉，所以這股氣真的悶很久，孩子們今天有把握這一局。」

突破關鍵為何？郭東晏透露，前陣子遇段考溫書期，和選手們利用其他零碎時間看影片情蒐，「我們仔細檢討這3場落敗原因，不斷去研究，最後也對症下藥，有找出策略。」

▲▼ 壽山高中 。（圖／記者王真魚攝）

▲壽山高中 。（圖／記者王真魚攝）

「我們小朋友太想求表現，他們也覺得已經被逆轉這麼多次，想幫教練討口氣，但這樣反而更緊張。」郭東晏直言，「今天對方投手真的是傾巢而出，5局吳菖育突破對方的無安打，大家才開始有點如釋重負。」

棒球有時真的很玄，郭東晏笑稱，前半段打擊超悶，有懷疑是自己「帶賽」，「因為我站三壘指導員時都沒半支安打，剛好那時也換了一個指導員，有時球場上就是這樣，很奇妙，沒有科學的根據，但這也是棒球迷人的地方，後續真的比較順。」

郭東晏也提醒選手在場上要用腦，「當球員必須要靈活運用頭腦，才能生存更久，這次情蒐影片，也不是我獨自分享看法，而是要大家一起說出想法，不需要用我嘴巴找答案，希望小朋友們能懂得思考。」

今天能贏球，郭東晏也感謝校長到場，「只要他一來，勝率都很不錯。」賽後，壽山球員歡呼慶祝勝利。他欣慰地表示：「我們的球員雖然經驗較少，可能不是名校出身，或曾經不是固定先發，但在有經驗選手的帶領下團結一致。單打獨鬥或許不敵普門，但團隊的化學效應讓我們創造了勝利。」

關鍵字： 棒球壽山高中混合組預賽逆轉郭東晏黑豹旗

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