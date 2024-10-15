黑豹旗／丹鳳女棒呂羽晨超想對決平鎮　打打看有多厲害

▲丹鳳高中女棒鄭佳美（左）、呂羽晨 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／桃園報導

丹鳳高中女棒今天（15日）在中信盃黑豹旗青棒賽靠著鄭佳美的三壘安打，以及投手呂羽晨的投球，以1分之差淘汰中正高工，打進女子組冠軍戰，呂羽晨期待在女子組奪冠後跟平鎮高中對戰，她說：「想打打看，有多厲害。」

中信盃黑豹旗青棒賽今天女子組4強賽，丹鳳高中對上中正高工，打完5局丹鳳以2分落後，在6局上一出局二、三壘有人，鄭佳美敲出右外野三壘安打追平比數，利用犧牲打回來反超前，最後贏球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

扛4棒的鄭佳美前3打席都沒有表現，關於6局上這一支關鍵的三壘安打，她表示，教練要她不要想太多，放開來打。

第一次打硬式棒球，鄭佳美說，「打硬式棒球比較遠，打擊的聲音會比較響亮。」她表示，棒球跟壘球相比，比較小顆，比較難控制。

▲丹鳳高中女棒鄭佳美 。（圖／記者歐建智攝）

呂羽晨在3局下二出局先發投手被打退場，而且三壘有人時登板，用投手前反彈球化解危機，雖然5局下失2分造成落後，但隊友打擊發揮超前比數，7局下在領先3分時被追成只領先1分，她穩下來解決決打者，拿到勝投。

關於3局下上來化解危機，「沒有想很多，讓打者打，相信我們隊友的守備，沒有很怕。」呂羽晨表示，5局下被打2分時，「很緊張！老師一直跟我說，專心對打者就好。」

7局下驚險守住勝果，她說，「不去想很多，因為最後一局了，被打進2分覺得很煩，想讓她們打不好，相信自己野手可以守下來。」

由於女子組冠軍可以在64強對決平鎮。呂羽晨很期待跟平鎮對打，「想打打看，有多厲害，之前沒有跟男生打過，一定很新奇，」她說，「明天一定要贏。」

▲丹鳳高中女棒呂羽晨。（圖／記者歐建智攝）