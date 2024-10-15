黑豹旗／南崁高中逆轉擊敗秀峰　闖進女子組冠軍戰

▲▼南崁高中女棒 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／桃園報導

中信盃黑豹旗青棒賽今年首度增設女子組賽事，今天（15日）進行女子組4強賽，桃園南崁高中女棒隊在4局下靠曾楷華的三壘安打單局打進2分追平，5局下利用鄭嘉禎的三壘安打在內3支安打攻進4分，最後以8比5擊敗秀峰高中，闖進女子組冠軍戰。

黑豹旗青棒賽今年追平性別平等，首度增設女子組賽事，共有10隊參賽，女黑豹球員有263位、女教練有14位，寫下新紀錄。今年女子組冠軍隊將在17日與平鎮高中在混合組64強賽對決。

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今天進行4強賽，先由南崁高中對戰秀峰高中，秀峰高中在1局上先得1分，南崁高中在2局下由曾楷華安打加上失誤上到三壘，鄭嘉禎中外野安打扳平比數，之後再靠高飛犧牲打得1分。

秀峰高中在3局上利用3支安打及南崁高中三壘手失誤，打進3分再度超前。南崁在4局下無人出局一壘有人，曾楷華敲出左外野深遠三壘安打追1分，鄭嘉楨高飛犧牲打追平比數。

南崁高中在5局下先靠2個保送及暴投攻進1分，二出局後鄭嘉禎打出左外野三壘安打再拿1分，李芷瑩敲出中外野安打再得1分，中外野手失誤進占三壘，邱彥婷安打又拿1分。秀峰在6局上扳回1分。

今天南崁由羅云采先發3局被5支安打失4分，李芷瑩中繼3局壓制失1分。曾楷華7局上救援1局，保住勝果。秀峰高中陳品涵先發3.1局退場失4分，何恩祈接手投1局丟2分，再由陳品涵再度登板。

南崁高中有今年國中軟式棒球聯賽女子組冠軍的南崁國中7位選手加入，其中曾楷華也是U15女壘國手，今天單場有2支安打；李芷瑩是國中軟聯女子組MVP，而現在的高三的鄭嘉禎則是U18女壘國手，今天也有單場2安。