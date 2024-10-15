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大谷翔平2保送　林多首打席開轟！大都會7比3系列賽扳平道奇

▲▼大都會球星林多（Francisco Lindor）單場雙響炮。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會球星林多（Francisco Lindor）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

國聯冠軍系列賽第2戰，大都會開局即有攻勢，大都會游擊強打林多（Francisco Lindor）首局首打席就開轟，文托斯（Mark Vientos）2局轟滿貫砲，助隊單局灌進5分，奠定勝基。大谷翔平未敲安，但靠2次保送上壘。大都會終場7比3勝出，系列賽扳回一城。

大都會游擊強打林多（Francisco Lindor）首局首打席就開轟，率隊先馳得點。值得一提的是，根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，林多成為季後賽中同時擊出滿貫全壘打和首打席全壘打的第三位球員，前2人分別為2001年舒瓦伯（Kyle Schwarber）、2004年戴蒙（Johnny Damon）。

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此外，季後賽首打席全壘打最多的球隊為費城人、洋基的7次，道奇與大都會以6次並列第2多， 不過大都會是唯一一支有6名不同球員擊出季後賽首打席全壘打的球隊。

2局下，大都會延續攻勢，泰勒（Tyrone Taylor）掃出二壘長打貢獻1分打點，文托斯（Mark Vientos）隨後追加滿貫砲，助隊單局攻下5分大局，擴大領先。

道奇今天投手車輪戰，布拉希爾（Ryan Brasier）先發1局吞1轟退場，納克（Landon Knack）接手中繼2局控球不穩，被敲5安，包括1轟，另投出3次四壞球保送，失掉5分皆為責失。

5局登板的亨尼威爾（Brent Honeywell）後援3局壓制大都會，E.亨利奎茲（Edgardo Henriquez）8局接手，9局又讓大都會展開一波攻勢，馬堤（Starling Marte）適時安打再添1分。

道奇此役僅由零星攻勢，蒙西（Max Muncy）5局開轟，率隊終於破蛋，艾德曼（Tommy Edman ）6局敲安，攻下2分。
大都會先發馬奈亞（Sean Manaea）此役投5局僅被擊出2支安打，包括1發陽春砲，失掉3分、2分責失，飆出7次三振，但也有4次保送。

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平 。（圖／路透）

▲洛杉磯道奇大谷翔平 。（圖／路透）

大谷翔平生涯對戰馬奈亞7打數2安打，打擊率.286，表現尚可，不過此役第一、第二打席連續三振出局。第5局的第三打席也被稍偏外角的滑球打亂了節奏，擊出一個高飛球出局，這使得他在季後賽無人在壘的情況下連續20個打席無安打。

第4打席出現在3比6落後的第7局、一出局無人在壘的情況下。大谷翔平趁對方控球不穩選到四壞球保送。9局最後打席，大谷翔平再選到四壞球保送，可惜隊友接連出局，道奇最終無功而返。

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