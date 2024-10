大谷翔平2保送　林多首打席開轟！大都會7比3系列賽扳平道奇

▲大都會球星林多(Francisco Lindor)。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

國聯冠軍系列賽第2戰,大都會開局即有攻勢,大都會游擊強打林多(Francisco Lindor)首局首打席就開轟,文托斯(Mark Vientos)2局轟滿貫砲,助隊單局灌進5分,奠定勝基。大谷翔平未敲安,但靠2次保送上壘。大都會終場7比3勝出,系列賽扳回一城。

大都會游擊強打林多(Francisco Lindor)首局首打席就開轟,率隊先馳得點。值得一提的是,根據數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,林多成為季後賽中同時擊出滿貫全壘打和首打席全壘打的第三位球員,前2人分別為2001年舒瓦伯(Kyle Schwarber)、2004年戴蒙(Johnny Damon)。

此外,季後賽首打席全壘打最多的球隊為費城人、洋基的7次,道奇與大都會以6次並列第2多, 不過大都會是唯一一支有6名不同球員擊出季後賽首打席全壘打的球隊。

2局下,大都會延續攻勢,泰勒(Tyrone Taylor)掃出二壘長打貢獻1分打點,文托斯(Mark Vientos)隨後追加滿貫砲,助隊單局攻下5分大局,擴大領先。

MARK VIENTOS GRAND SLAM



THE @METS ARE RAKING IN LA pic.twitter.com/DIQYRNusVa