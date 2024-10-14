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曝前6局讓暴力猿無安打關鍵　勝騎士遇亂流退場：相信牛棚

▲▼勝騎士。（圖／統一獅提供）

▲勝騎士。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅投手勝騎士在季後賽挑戰賽G3中展現出色表現，前6局未被敲出任何安打，僅有1次保送讓對方上壘。雖然在第7局上被敲出5支安打失5分，但最終仍靠牛棚的強力支援拿下勝投，助獅隊晉級台灣大賽。

這是勝騎士首次參與季後賽，賽後他難掩興奮之情，「這是第一次打季後賽，很開心，很刺激，尤其今天是很刺激的一場比賽，真的是很興奮。最開心是我們贏球了，這是我們的目標，我們拿下了。」

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談到總是在台南主場的優異表現，勝騎士坦言，「確實，在台南主場投球感覺相當不一樣。這裡能夠享受自家主場球迷加油應援，真的讓我投起來更舒服。我們在這裡也會盡全力搶下勝利，更不簡單。」

面對強大的樂天桃猿打線，勝騎士表示：「做最好的準備是有擬定好策略，也有執行到位，這是很關鍵的地方。他們真的是很好的打者，我做對的地方包括不同球種的選擇，也收到好效果。後段結果不理想，但我還是相信自家牛棚，他們也有做到，我很欣慰。」

對於即將迎來的台灣大賽，勝騎士充滿信心，「繼續做我們現在該做的事，保持平常心。我們是一支很強的球隊，該拿的局數、壘包都要拿下、守住，也要對自己有信心。」

關鍵字： 獅隊季後賽台灣大賽勝騎士投手

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