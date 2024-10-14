陳傑憲雙安回報教練團信任　喊話隊友：團結拿下總冠軍

▲邱智呈、陳傑憲、林佳緯。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅隊長陳傑憲賽前5支0，總教練林岳平仍讓他扛「不動第三棒」，關鍵G3終於交出雙安表現，讓他在壘上激動捶胸，相當振奮。

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陳傑憲坦言，「釋放（壓力）吧！前陣子因颱風假很久沒比賽，開始比賽時，腰又開始痛，在挑戰賽之前，前兩場狀況沒那麼好，又心急想幫助球隊，太著急了。」

餅總卻總是在媒體詢問是否異動陳傑憲時，都說選擇相信他，讓陳傑憲相當感動。陳傑憲說，「很重要的是，餅總在新聞上說，不管怎樣我就要上場，這句話對我意義很大，他是如此相信我，我怎能這時候懷疑自己，隊友們紛紛告訴我，『傑憲，統一獅這球隊需要你，你不用太自責，』這句話讓我很感動，謝謝隊友們。」

同樣與樂天桃猿打季後挑戰賽，今年笑納甜美果實，陳傑憲說，「去年真的不甘心，我都跟隊友說，很慶幸這次能打這個挑戰賽，去年被橫掃，我們今年要討回來，運動員就是這樣哪裡失敗哪裡站起來。」

繼2021年後再度闖進台灣大賽，陳傑憲坦言，「說真的今天能打進冠軍賽，是與隊友互相心繫著的結果。我相信我們能更團結，拿下總冠軍。」他回憶道，「上次被兄弟橫掃，我相信大家都不會忘記，希望我們在冠軍賽時，能夠把全部力量、全部力氣，為統一拿下一座總冠軍。」