運動雲

>

陳傑憲雙安回報教練團信任　喊話隊友：團結拿下總冠軍

▲▼邱智呈、陳傑憲、林佳緯。（圖／統一獅提供）

▲邱智呈、陳傑憲、林佳緯。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅隊長陳傑憲賽前5支0，總教練林岳平仍讓他扛「不動第三棒」，關鍵G3終於交出雙安表現，讓他在壘上激動捶胸，相當振奮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳傑憲坦言，「釋放（壓力）吧！前陣子因颱風假很久沒比賽，開始比賽時，腰又開始痛，在挑戰賽之前，前兩場狀況沒那麼好，又心急想幫助球隊，太著急了。」

餅總卻總是在媒體詢問是否異動陳傑憲時，都說選擇相信他，讓陳傑憲相當感動。陳傑憲說，「很重要的是，餅總在新聞上說，不管怎樣我就要上場，這句話對我意義很大，他是如此相信我，我怎能這時候懷疑自己，隊友們紛紛告訴我，『傑憲，統一獅這球隊需要你，你不用太自責，』這句話讓我很感動，謝謝隊友們。」

同樣與樂天桃猿打季後挑戰賽，今年笑納甜美果實，陳傑憲說，「去年真的不甘心，我都跟隊友說，很慶幸這次能打這個挑戰賽，去年被橫掃，我們今年要討回來，運動員就是這樣哪裡失敗哪裡站起來。」

繼2021年後再度闖進台灣大賽，陳傑憲坦言，「說真的今天能打進冠軍賽，是與隊友互相心繫著的結果。我相信我們能更團結，拿下總冠軍。」他回憶道，「上次被兄弟橫掃，我相信大家都不會忘記，希望我們在冠軍賽時，能夠把全部力量、全部力氣，為統一拿下一座總冠軍。」

關鍵字： 統一獅陳傑憲台灣大賽挑戰賽總冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台鋼雄鷹宣布8人不續約名單　2018年選秀首輪投手在列

台鋼雄鷹宣布8人不續約名單　2018年選秀首輪投手在列

「這也太蠢...」大谷翔平深遠安打遭改判　打點沒了引球迷不滿

「這也太蠢...」大谷翔平深遠安打遭改判　打點沒了引球迷不滿

陳雨菲留學「爆改金髮」大變身　驚被台灣球迷認出：戴姐影響很大

陳雨菲留學「爆改金髮」大變身　驚被台灣球迷認出：戴姐影響很大

樂天季後賽回主場12520人進場　大老闆澄清轉賣傳聞

樂天季後賽回主場12520人進場　大老闆澄清轉賣傳聞

快訊／周天成本季第2冠到手！　北極賽直落2拍落印尼名將奪冠

快訊／周天成本季第2冠到手！　北極賽直落2拍落印尼名將奪冠

大谷翔平得點圈發威！道奇9:0完封大都會　季後賽33局無失分平紀錄

大谷翔平得點圈發威！道奇9:0完封大都會　季後賽33局無失分平紀錄

盜壘失敗沒關係！大谷翔平連敲2安建功　還把千賀打退場

盜壘失敗沒關係！大谷翔平連敲2安建功　還把千賀打退場

山本由伸奢華腕錶曝光　球迷對「天價」震驚：太有錢了

山本由伸奢華腕錶曝光　球迷對「天價」震驚：太有錢了

MLB官網預測：大都會將擊敗道奇　林多MVP呼聲壓過大谷翔平

MLB官網預測：大都會將擊敗道奇　林多MVP呼聲壓過大谷翔平

「兄弟籃球」崩盤　迪文琴佐遭無情交易猛嗆尼克爆衝突

「兄弟籃球」崩盤　迪文琴佐遭無情交易猛嗆尼克爆衝突

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

熱門新聞

台鋼雄鷹宣布8人不續約名單　2018年選秀首輪投手在列

「這也太蠢...」大谷翔平深遠安打遭改判　打點沒了引球迷不滿

陳雨菲留學「爆改金髮」大變身　驚被台灣球迷認出：戴姐影響很大

樂天季後賽回主場12520人進場　大老闆澄清轉賣傳聞

快訊／周天成本季第2冠到手！　北極賽直落2拍落印尼名將奪冠

大谷翔平得點圈發威！道奇9:0完封大都會　季後賽33局無失分平紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台鋼雄鷹宣布8人不續約名單

2大谷長打遭改判　打點沒了引不滿

3陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

4樂天12520人進場　大老闆澄清賣

5周天成北極賽直落2拍落印尼名將奪冠

最新新聞

1藍道：我曾努力讓尼克受人尊敬

2安打王邱智呈季後挑戰賽火燙7成

3勝騎士曝前6局讓暴力猿無安打關鍵

4大直女投手黃芊菡長髮過腰　最愛兄弟王威晨

5陳傑憲雙安回報信任　喊話拿總冠軍

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

記取去年失敗經驗　古林睿煬好投：每局當最後一局

中止季後賽7連敗「只是過程」　餅總談輔助判決沒畫面

魔神樂自評用球數多　觀察羅昂：每個人都有不好的時候

樂天大老闆加持打線破紀錄　古久保健二：士氣比較高

林智平東山再起獎喜極而泣　感恩陳瑞振督促「好好練球」

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366