陳鏞基9局緊張到胃痛　台灣大賽首映「金鏞連線」感動哽咽

記者楊舒帆／台南報導

統一獅41歲老將陳鏞基在季後賽挑戰賽G3中首局展現關鍵一擊，單場貢獻3打點助隊晉級，並榮獲MVP殊榮。這不僅是對他個人表現的肯定，更為他和老戰友胡金龍首次攜手挺進台灣大賽。

▲陳鏞基。（圖／統一獅提供）

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「我跟教練和選手一直在灌輸一個觀念：前面兩場過去就過去，打不好我們就是要贏球。」陳鏞基表示，「我們要往前看，專注這場比賽。如果侷限於過去，自己會走不出來。每次上場就是專注當下，專注跟投手對決。」

儘管在整個系列賽中只有一支安打，陳鏞基認為這樣就足夠了。他強調，「能夠幫助球隊就夠了。我過去講過，打這種比賽就像國際賽，也許一支安打就會讓對手倒下。我很感謝自己做到了。」

去年季後挑戰賽遭逆襲，今年不少年輕球員也跳出來有所表現，陳鏞基充滿感激之情，「他們每年都在成長，很感謝他們帶我這個老大哥，甚至胡金龍可以進台灣大賽。也許明年後年不知道有沒有這個機會，剛好有這個機會帶我們進去，感謝他們。」

陳鏞基在站上舞台時忍不住哽咽，胡金龍遞上衛生紙讓他擦淚，陳鏞基坦言，「因為真的太感動了，大家都很辛苦，這一場對方又咬得很緊。我9局上半守備守到胃很痛，很想吐，胃酸一直上來，因為太緊張。你看我打到40幾歲了，還是對這種比賽會很緊張。小老弟能挺住這種壓力，真的很替他們開心。」

陳鏞基還幽默地表示，上次這麼緊張可能老婆生小孩。隨後又改口正經的答案是，「去年的季後賽」，「但去年季後賽沒這次這麼緊張，因為大家都想要拿下，晉級台灣大賽，所以大家精神都繃得很緊。球場上這麼緊張的狀況，連我都快受不了，我不知道大餅（指總教練林岳平）可不可以，他的心臟撐不撐得住，那個藥要不要吃一下，因為他之前心臟開過刀，很擔心他身體狀況。」