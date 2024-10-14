統一獅挺進總冠軍賽信任主將　餅總：陳韻文關鍵救援抹去過去不佳

記者楊舒帆／台南報導

統一獅14日在季後賽挑戰賽成功淘汰桃猿，勝騎士先發好投直到7局上才被敲安打，9局上關鍵時刻陳韻文滿壘飆再見三振，「餅總」林岳平肯定投手群表現，大讚陳韻文確實是球隊一個很重要的救援投手。

▲勝騎士。（圖／統一獅提供）

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勝騎士前6局未被敲任何安打，只有1保送讓對方上壘，不料7局上被敲5安打失5分，餅總表示，「跟昨天羅昂一樣，在沒有安打情況下是一個很順的，一支安打後連續4、5支安打：在裴瑞茲上去第一個觸身球，是造成大局的開始，感謝後面牛棚投手守下勝利。」

談到陳鏞基跟陳傑憲在系列賽的表現，前兩場低迷仍繼續先發，餅總說，「艱難的時候，我們必須要相信他們，在主場能夠打下勝利，很開心他們兩個今天做到了，搶下我們的總冠軍門票，希望往後在兩三天的調整，來跟兄弟（對戰），挑戰他們。」

獅隊一度被追近至3分差，9局上邱浩鈞先登板但製造滿壘局面，再交給陳韻文，餅總說，「陳韻文一開始沒有先上場是因為他從第7局就開始準備熱身，但一直沒有上場，所以第9局想說派比較健康的、還沒有熱身的邱浩鈞先上，依然用陳韻文來cover，顯然在這次系列賽，韻文幫助球隊守下勝利，足以抹去例行賽表現不佳時，大家對他的批評，他確實是我們球隊一個很重要的救援投手。」

▲陳韻文。（圖／統一獅提供）