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快訊／統一獅15安打發威淘汰桃猿　闖進台灣大賽對戰兄弟

▲▼勝騎士。（圖／統一獅提供）

▲統一獅火力全開搶下台灣大賽門票。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅14日與樂天桃猿在台南球場交手季後挑戰賽G3，火力全面發威全場15支安打狙擊，陳鏞基貢獻3打點獲選MVP，潘傑楷、胡金龍皆繳出猛打賞，勝騎士前6局演出無安打比賽，7局上狂失5分不受影響，牛棚鎖住對方攻勢，以8比5獲勝。

統一獅1局下發威，林佳緯跑出內野安打，邱智呈也掃出安打攻佔一、三壘，陳傑憲擊出內野滾地球，桃猿選擇觸殺往本壘跑的林佳緯擋住1分。不過下一棒陳鏞基掃出中外野二壘安打進帳2分，隨後潘傑楷、胡金龍延續火力追加1分，首局獅隊取得3比0領先。

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林佳緯2局下再度扮演核彈頭，利用對方一壘手接球失誤直奔二壘，陳傑憲掃出安打帶有1打點，拉開至4比0。同時也把桃猿先發投手肯特打退場。

黃子鵬3局下接替穩住戰局，但4局下獅隊又趁虛而入，林祖傑、邱智呈掃安打進帳1分，陳傑憲擊出二壘滾地球形成內野安打，陳鏞基高飛犧牲打進帳1分，拉開至6比0。隨後陳傑憲盜壘成功攻佔二壘，潘傑楷適時安打再下一城。6局下潘傑楷、胡金龍串連攻勢，添加1分，拉開至8比0。

桃猿打線7局上終於甦醒，陳晨威安打狙擊勝騎士，「無安打比賽」破功，林智平隨後也敲安打，朱育賢掃二壘安打破蛋得分。林承飛、林子偉連線也敲安打添加2分，獅隊趕緊換上第二任投手裴瑞茲，林立在滿壘時建功敲安打2打點，追近5比8。裴瑞茲8局上穩住陣腳演出3上3下，9局上邱浩鈞被攻佔滿壘退場，換上陳韻文。

統一獅奪上半季冠軍並以全年第二之姿參與季後挑戰賽，採4戰3勝賽制，開打前獅隊即握有1勝優勢，G1由古林睿煬好投領軍搶下1勝，G2則在樂天主場遭血洗，G3回到台南大本營找回氣勢，以3勝1敗之姿搶下台灣大賽門票，繼2021延後，隊史第17次獨居最多。

關鍵字： 統一獅台灣大賽季後挑戰賽樂天桃猿棒球

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