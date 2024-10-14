桃猿唯一對勝騎士開轟　林承飛G3先發：就是要贏球

▲林承飛。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／台南報導

樂天桃猿林承飛今年首度在季後賽先發，去年季後挑戰賽擔任攻擊起爆劑打擊率高達6成，他表示，「跟去年沒有不同，就是要贏球。」

林承飛去年季後賽挑戰賽出賽3場，10打數6安打，其中有3支二壘安打，貢獻1打點、2得分，打擊率高達6成。今年前兩戰沒有先發，不過13日背水一戰2打數2安打，跑回2分，表現亮眼。因此，第3戰移師台南球場，扛先發第6棒三壘手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林承飛表示，「挑戰賽就是不想輸，昨天至少沒有在主場被對方拿下，今天來到他們主場，對方一定會全力壓制。」

無論有無先發都想做出貢獻，總教練古久保健二則透露，在他前一戰敲安打瞬間就決定14日會先發。林承飛說，「阿公有他的想法，做球員的就是隨時要保持上場心態，站上打擊區的兩條線內，就要把該做的事情做好。」

身為唯一對勝騎士開轟的桃猿打者，林承飛說，「他也是勝投王，也有一定的壓制力，所以維持氣勢和心態展現在球場上。看到『胖哥』（林泓育）訪問影片，他也說，當選手就做能做的事，無論結果是輸或贏，都要全力以赴不要後悔，其實這也是他經常跟我們說的話。」

儘管今年沒有場場先發的機會，林承飛仍想維持守備的手感，「還是會擔心，這也是近幾年沒有做好的部分，在場上把球傳好，是必須要做到的事。」